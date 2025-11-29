Feria de Cali 2025: así busca mantener la tradición y ser más sostenible

En el barrio Obrero será el Salsódromo, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, las Fiestas de mi Pueblo y el Carnaval de Cali viejo. Foto: Corfeli

Este año la Feria de Cali busca rendirle un homenaje a la esencia de la salsa de barrio y a los orígenes de la salsa caleña, y qué mejor lugar para exaltar ese espíritu popular que el barrio Obrero, con 106 años de historia, que guarda el recuerdo del viejo ferrocarril y los sonidos de los primeros LP que llegaron a la urbe e inspiraron a bandas como la Sonora Juventud, de los hermanos Córdoba, uno de los primeros grupos que forjaron los sonidos de la ciudad.

A la par del cronograma de la Feria, Corfecali, la entidad encargada de organizar, comercializar y promocionar el evento, debe comenzar a afianzar las bases para lograr su estabilidad financiera, luego de lograr pagar la mayoría de las deudas que se tenían de la pasada administración y dejaron a la entidad sin ánimo de lucro en una grave crisis, con deudas con el Estado y líos con varios de sus artistas.

Según ha explicado Fabio Botero Morales, director de Corfecali, se tuvieron que pagar COP 3.460 millones de obligaciones tributarias pendientes y COP 7.311 de cuentas por pagar a organizaciones y artistas. “Con esos recursos se pudieron poner al día deudas pendientes de Corfecali de los años 2021, por COP 1334 millones; 2022, por COP 4102 millones, y 2023, por COP 5419 millones, así como el pago de impuestos y de funcionamiento de la entidad”, explicó en un debate en el Concejo distrital.

Además, para aumentar los ingresos de la corporación, se firmaron acuerdos con secretarías para llevar a cabo 11 proyectos, lo que permitió ampliar la caja en el primer semestre de 2025 y generar ingresos externos a la Feria. Por eso, de los COP 23.390 millones que se requerirán para la Feria de este año, la entidad aportará COP 1.610 millones, aunque en el Concejo de Cali no deja de preocupar que la Alcaldía aporte COP 20.130 millones, por lo que han insistido en vincular aún más a los privados en la financiación de la Feria.

Las apuestas

Una de las mayores innovaciones de la Feria estará en el Salsódromo, el evento inaugural más importante, que este año no solo tendrá un 40 % más de escuelas (pasará de 54 a 76), sino que además cambiará su recorrido para adentrarse en el barrio Obrero.

Tanto desde Corfecali como desde la Alcaldía se insiste que la apuesta sigue siendo mejorar el impacto económico para la ciudad, lo que incluye tanto a sectores formales como el hotelero, de restaurantes y bares, así como el de vendedores informales.

“La zona de ejecución de los desfiles, en donde estará el show de los bailarines en el Salsódromo, va de la carrera 4 a la carrera 11b”, indicó Botero, durante el anuncio de los cambios, y añadió que por esta misma ruta será el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, las Fiestas de mi Pueblo y el Carnaval de Cali viejo. Pero la autopista Suroriental no se dejará del todo, pues allí habrá dos días de la Calle de la Feria, al igual que el cierre del evento. Estos cambios, que mejorarán la movilidad de la ciudad durante el fin del año, buscan vincularse con la recuperación del centro de Cali, en particular el barrio Obrero.

El pasado viernes 28 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial de la Feria, junto a la inauguración de los eventos de la Navidad, donde se confirmaron las actividades en La Ruta de la Salsa, con lo que se busca descentralizar la Feria. Además, se confirmó el regreso de las casetas, los eventos en los parques y los conciertos con los que se innovará en los corregimientos. El 97 % de los eventos serán gratuitos, solo las graderías de los desfiles y eventos privados como el Super Concierto tendrán costo.

A futuro, Corfecali señala que insistirá en las alianzas con las secretarías para realizar eventos a lo largo del año, entre los que resaltan juegos departamentales, con los cuales también se busca dinamizar la ciudad. A esto se suma el interés de expandir los eventos a otros países, pues se están negociando eventos en Asia para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad y el futuro de la Feria caleña.