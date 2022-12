Las críticas a los alumbrados navideños en Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que falta "consolidar" el alumbrado de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Videos en redes sociales desataron la polémica. El Bulevar del río, a diferencia de otros años, no está tan iluminado como la ciudadanía lo esperaba, lo que ha desatado una oleada de críticas sobre lo que se hizo con los $14.500 millones que se invirtieron en las iluminaciones navideñas de este año.

“Qué tristeza de alumbrado en Cali. ¿Qué es lo que pasa, alcalde? ¿Será que en Colombia tenemos que ser los últimos, porque qué alumbrado tan malo? Qué tristeza de alumbrado, es una pérdida de tiempo”, dice un hombre en uno de los videos viralizados en redes sociales.

Esto desató las críticas desde el Concejo, pero también la respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien señaló que el alumbrado se sigue “consolidando” y que mientras tanto “podrían ir a ver el mapping en la Catedral de San Pedro (en la céntrica Plaza de Cayzedo), podrían ver el juego de luces en el parque de las piedras, podrían ver los desarrollos que se tiene en la ciudad, pero yo creo que efectivamente, mucho se puede consolidar en los próximos días”.

Los caleños se siguen preguntando.



¿Alcalde @JorgeIvanOspina, que pasó con el alumbrado de la ciudad?. pic.twitter.com/0XmRb0Eqm6 — CaliWeb (@CaliWebCo) December 9, 2022

Sumado a esto, aceptó que este año no se concentraron las luces en puntos específicos, sino que se distribuyeron por 32 sectores. “Dispersaron mucho las luces en los territorios, cuando podían concentrarla en el corredor principal que es el Bulevar”, señaló el mandatario.

Este año se llevó la iluminación a zonas como la ladera de Siloé y el parque de la 72, mientras que la decoración estuvo a cargo de artesanos del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto.

Hoy encendemos el alumbrado navideño, realizado con amor para nuestro pueblo, necesario que todos los planes solicitados, esten en plena ejecución (de movilidad, gestión de residuos, gestión del riesgo, gestión de vendedores, seguridad y salud )

Todos a cuidar a nuestros niños pic.twitter.com/GrVEhyd1Js — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 7, 2022

Desde el Concejo se cuestionó la inversión, así como el pronunciamiento del alcalde, ya que el alumbrado debió quedar listo desde el 7 de diciembre. Asimismo, pidieron el desglose de gastos y criticaron la planeación y organización del alumbrado.

“Las salidas laterales estaban bloqueadas, no hay salidas, si hay un disparo, un temblor o sucede cualquier hecho fortuito, no vamos a tener para dónde salir. No podemos ser tan irresponsables. Tampoco vi ambulancias ni policías”, indicó el concejal Fernando Tamayo.