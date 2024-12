Lo que pasó con el agente de tránsito que tapó las placas de su moto en Cali

El agente aseguró que el trapo quedó en la placa tras despinchar una llanta en una vulcanizadora. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un agente de tránsito de Cali fue grabado mientras se movilizaba en su motocicleta con la placa cubierta con un trapo. El video, que difundió en redes sociales, llevó a la Secretaría de Movilidad a confirmar la autenticidad de los hechos y pronunciarse al respecto.

Lea: Pintaron carros con las siglas del EPL en vía Ocaña - Aguachica, ¿qué se sabe?

Según el comunicado oficial, el vehículo involucrado es una motocicleta Yamaha FZN150D con placa JOS49E, la cual pertenece al parque automotor del organismo y tiene toda su documentación al día, incluyendo SOAT y revisión técnico-mecánica.

La Secretaría de Movilidad aseguró que este tipo de conductas no son aceptables en el ejercicio de las funciones de las autoridades de tránsito y anunció que se abrió un proceso de investigación para esclarecer el incidente. “Es fundamental que todos los agentes den ejemplo a la ciudadanía caleña”, señaló la entidad en su comunicado.

La Secretaría de movilidad de Cali anunció que habrá una sanción para el agente de tránsito que protagonizó polémica en redes sociales al ser fotografiado con la placa de su motocicleta tapada. El funcionario habló y dijo que fue un descuido al salir de un taller de mecánica pic.twitter.com/cE58VzHm9K — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 18, 2024

El agente involucrado, identificado con la placa 597, ofreció disculpas públicas a través de un video compartido por la Secretaría de Movilidad. En su declaración, explicó que el trapo habría quedado adherido a la placa tras pasar por un montallantas. “Arrimé a una vulcanizadora a despinchar la llanta y, posiblemente, ahí me quedó ese trapo. Me doy cuenta cuando llego a mi turno, por un compañero que me dice que tenía un trapo en la placa”.

Le puede interesar: ¿Dónde ver la final Tolima vs. Nacional hoy en pantalla gigante?

El agente también aseguró que no tuvo la intención de ocultar la identificación de su motocicleta y destacó que tanto su chaleco como su casco cuentan con los códigos que lo identifican.

“La sanción por infringir la norma de tránsito será determinada por los entes de control correspondientes, asegurando así que se mantenga el orden y la transparencia en nuestras operaciones”, indicó la Secretaría de Movilidad.