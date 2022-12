Lo que se sabe de la ingeniera encontrada muerta en un carro en el Valle del Cauca

Sandra Zuluaga fue hallada sin vida en medio de un campo de caña camino al municipio Candelaria, en el Valle del Cauca, el pasado 20 de diciembre. Foto: Cortesía

Hay desconcierto por la muerte de la ingeniera agrónoma Sandra Zuluaga Giraldo, quien fue encontrada sin vida entre los municipios de Candelaria y Cali, en el Valle del Cauca. ¿Qué se conoce hasta ahora de su caso?

Varios familiares y amigos ya habían reportado la desaparición de la mujer desde el pasado 19 de diciembre, cuando la vieron por última vez a bordo de su vehículo tipo camioneta. Ella, según testigos, se dirigía hacia el municipio Candelaria, pues allí era empleada de una empresa de fertilizantes como resultado de su título de ingeniería agrónoma en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, institución de educación superior en Medellín.

Sin embargo, antes de que pudiera llegar a su destino, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Sandra Zuluaga al interior de su carro, que estaba parqueado en medio de un cañaduzal.

¿Qué han dicho las autoridades?

Las autoridades del Valle del Cauca se pusieron al frente de la investigación que pretende esclarecer el fallecimiento de la ingeniera Zuluaga. Según informes preliminares, ella no tenía señales de violencia en su cuerpo, que fue hallado el pasado martes 20 de diciembre.

“En el menor tiempo posible fue identificado este carro. En primera instancia fue dada como desaparecida, luego ya se logró ubicar este vehículo”, informó Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.

Asimismo, llamó la atención que el cuerpo de Sandra Zuluaga no presentara heridas visibles. “Se pudo verificar que no presentaba señales de violencia. El vehículo se encontraba cerrado y no le habían hurtado ninguna de sus pertenencias; estaban ahí su celular y demás elementos que tenía en ese momento”, explicó el coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La primera hipótesis de la muerte de ingeniera apunta a que se trataría de un feminicidio. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades y deberá esperarse al dictamen de Medicina Legal para establecer la causa de la muerte.

“Estamos adelantando las labores investigativas con nuestra policía judicial, que fue la que realizó todos los actos urgentes de este caso, y la idea es que podamos esclarecer estos hechos en el menos tiempo posible”, subrayó el coronel Quintero.