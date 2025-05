Lo que se sabe del asesinato de Albertico, reconocido influencer del Cauca

Carlos Alberto Vallejo Quintero, Albertico, subía videos de humor y cocinando en Tiktok. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un sector conocido como Yarumales, en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca, se registró durante el fin de semana el asesinato de dos hombres que se movilizaban en una vía. Entre ellos estaba Carlos Alberto Quintero Vallejo, más conocido en redes sociales como Albertico.

Lea: En Barranquilla, advirtieron sobre estafas de falsos funcionarios del Sisbén

“Con la ayuda de los mismos pobladores, los cadáveres fueron sacados del sitio y llevados a la sala patológica del hospital de esta población. Luego, en las diligencias judiciales que hicieron los señores de la Sijín, se comprobó que se trataba de este reconocido influencer y su amigo, José Erlin Quintero Guazá, de 25 años”, señalaron organizaciones sociales del norte del Cauca.

Mera, vivía en Guachené y primeras versiones indican que se movilizaba junto a su primo, Quintero, que también era conocido como “Manucho”, cuando sujetos armados los atacaron.

El hecho ha causado gran indignación, debido a que “Albertico” se había hecho popular en redes sociales y especialmente en el norte del cauca, por su humor. Tenía una cuenta en Tiktok en la que subía contenido de humor y cocina. Además, era la pareja de Paola Balanta, otra reconocida creadora de contenido.

Le puede interesar: Habilitaron paso humanitario en la vía Curos- Málaga en Santander

Sobre el hecho, la mujer aseguró en redes sociales: “Sé cuánto esperan que me pronuncie al respecto. Es una situación difícil para mí; los mensajes no dejan de llegar cada minuto y les agradezco por ello. Agradezco de corazón a todos por el amor que le mostraron a él en vida. Aunque es un momento muy duro, confío en que Dios me dará la fortaleza”.

En la zona hacen presencia integrantes de las disidencias de las Farc y del ELN, además de bandas locales, por lo que habitantes de la región han advertido del recrudecimiento de la violencia en la región. Los dos hombres fueron despojados de su ropa y uno de ellos fue herido con un machete. Las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones.