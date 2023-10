Mintrabajo habló con joven viral en ciclovía por despido durante incapacidad

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que Andrés Tegedor, de la ciudad de Cali, reclama por el buen uso de la vía. Foto: andrestegedor44

El caleño Andrés Tejedor, conocido como Ostín, se hizo viral en redes sociales luego de que apareció en videos enfrentando a los motociclistas que invaden las ciclorrutas en Cali. Poco después de volverse tendencia, señaló que lo habían sacado injustamente de su trabajo, por lo que no solo le ofrecieron empleo, sino que además lo contactaron del Ministerio de Trabajo para conocer el caso.

Según explicó Tejedor, tuvo un accidente laboral y no lo atendieron por la EPS, porque no tenía, por lo que la que se hizo responsable fue la ARL, “pero entonces ahora, en este momento, voy a la oficina de trabajo a presentar los papeles que me enviaron, porque me dieron cinco días de incapacidad, y el jefe me echó. Me dijo que fuera hoy por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo, que porque no le sirve una persona incapacitada”.

Atendido. Asesorado y contactado con la empresa. https://t.co/QpwWnkMaVl pic.twitter.com/l9Qmb7i0LQ — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) October 11, 2023

Esto generó indignación en redes sociales y con ello la respuesta del viceministro Edwin Palma, quien publicó en sus redes sociales una fotografía de Tejedor junto a una asesora, justo después de que señaló que el caso debería ser evaluado por el ministerio. “Es la historia de miles de trabajadores que en ocasiones no reclaman por desconocer sus derechos. Nuestra obligación constitucional y legal es protegerle”.

En respuesta, Tejedor publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que el problema ya se había arreglado. “La verdad yo era ignorante de mis derechos como trabajador. La asesora que me atendió es una profesional excelente, me explicó muy bien e hizo las cuentas. Habló con el patrón que me echo y prácticamente ese man está asustado porque me tiene que pagar tres millones de pesos. Yo nunca me imaginé ese montón”.

Sumado a eso, Tejedor habló sobre las prestaciones con las que debe contar un trabajador, así como señaló que no busca hacerle el mal a su antiguo jefe. “Yo tampoco quiero hacerlo perder, pero no era la manera de despedirme”.

La historia no terminó allí. Hace poco se conoció que uno de los candidatos a la alcaldía de Cali le ofreció trabajo y Tejedor aceptó. Roberto Ortiz, conocido como Chontico, le propuso ser guardián de la ciclorruta y unirse a su campaña para explicarle a la gente su importancia.

Ostín se dio a conocer por un video en el que critica a los motociclistas que se toman la ciclovía en Cali. “Esta es la ciclovía, aquí no deben andar motos. El que quiera que se devuelva, no me voy a mover”, empieza diciendo el joven en el video que publicó en Tiktok y se hizo viral en otras redes sociales como Twitter.