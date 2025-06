Motociclista atacó a adulto mayor tras reclamo por andar sobre el andén, en Cali

Imagen de referencia. El ataque ocurrió frente a la clínica Virrey Solís, cuando Hugo Romero iba a una cita médica. Foto: EFE - Yahya Nemah

Un motociclista agredió a un adulto mayor que le reclamó por transitar por el andén, el martes 3 de junio. El hecho ocurrió cuando Hugo Romero, de 70 años, se dirigía a una cita médica en la clínica Virrey Solís.

La víctima recibió tres golpes con un casco, uno en la frente, uno en el ojo izquierdo y otro en el brazo. La herida principal requirió 15 puntos de sutura, “cuatro internos y 11 por fuera”, según explicó Romero. El atacante huyó del lugar en su moto.

El caso fue grabado por cámaras de seguridad y generó rechazo en la ciudad. Las imágenes muestran al motociclista devolviéndose, bajándose de la moto y golpeando con violencia al adulto mayor.

Romero relató que el ataque empezó tras un reclamo simple. “Yo trato de huirle al problema, pero él insiste e insiste; ya la tercera vez con palabras soeces. No me da tiempo y me da con el casco y me revienta. Tres veces me agredió: una acá, otra en este ojo y en la nariz, y otra en el brazo”, dijo a Noticias RCN.

Tras la agresión, varias personas auxiliaron al camarógrafo retirado, quien ha trabajado por años en medios locales. “Me auxilia la gente apenas ve la agresión del tipo. Como los transeúntes le protestan, se retira hacia la moto y huye. A mí me auxilian las personas de acá que me llevan a urgencias para que me hagan la sutura en la frente”.

El agresor es buscado por las autoridades. Ya se conoce la placa de la moto y avanza una investigación por lesiones personales en la Fiscalía.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó la agresión y pidió que se identifique y capture al responsable. Aseguró que no se puede permitir que los andenes, diseñados para los peatones, sean invadidos por motociclistas que actúan con violencia e imprudencia. “Rechazo con total firmeza la brutal agresión que sufrió Hugo Romero, un caleño muy querido, quien ayer fue atacado salvajemente por reclamar lo obvio: que los andenes son para las personas, no para las motos”, expresó en su cuenta de X.

Eder insistió en que la ciudad debe recuperar el espacio público para la gente y avanzar en la judicialización del agresor: “Debemos rechazar este tipo de actos. No podemos seguir naturalizando la violencia por intolerancia. Sin respeto no hay ciudad posible, sin empatía no hay reconciliación”.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali entregará a la Fiscalía las pruebas relacionadas con el caso para que el responsable sea identificado y judicializado.

Romero pidió más respeto y tolerancia: “En ningún momento fui grosero. Le pedí cuidado porque venía por donde no debía. A la gente le pido que no responda con violencia. Un golpe puede matar”.