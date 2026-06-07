Mujer de 76 años fue asesinada con arma blanca en su vivienda en el norte de Cali

El homicidio ocurrió en un conjunto residencial ubicado en inmediaciones de Chipichape. Investigadores revisan testimonios y registros de cámaras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una mujer de 76 años fue asesinada en el interior de su apartamento ubicado en el norte de Cali, en inmediaciones del centro comercial Chipichape. El crimen ocurrió en la mañana del 5 de junio y es investigado por las autoridades, que buscan verificar la posible participación de un familiar señalado por la propia víctima antes de fallecer.

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La víctima fue identificada como Maritza Sánchez Fernández. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, la mujer sufrió múltiples heridas causadas con arma cortopunzante dentro de su vivienda y fue trasladada a un centro asistencial del norte de la ciudad, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque ocurrió dentro de su apartamento

Según el reporte oficial, los hechos fueron conocidos hacia las 9:45 de la mañana en un conjunto residencial ubicado sobre la avenida 6 Norte con calle 1.

Las primeras versiones indican que la agresión ocurrió al interior del inmueble, donde la mujer fue encontrada con varias heridas. Aunque recibió atención médica y fue trasladada de urgencia a una clínica, los esfuerzos de los especialistas no fueron suficientes para salvarle la vida.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de pruebas para establecer cómo ocurrieron los hechos. Funcionarios del CTI y de la Fiscalía realizaron la inspección del lugar y recolectaron evidencias que ahora hacen parte del proceso investigativo.

La víctima señaló a un familiar antes de morir

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es el testimonio entregado por la propia víctima antes de fallecer. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, Martiza alcanzó a manifestar que un familiar sería el presunto responsable de la agresión.

Con base en esa información, los investigadores adelantan labores de verificación, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad para identificar plenamente al presunto implicado y establecer qué ocurrió antes del ataque. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

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El caso ocurre en medio de las alertas por las violencias contra las mujeres en Cali. De acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad, más de 30 mujeres fueron asesinadas en la ciudad entre enero y mayo de este año.

Además, la Personería Distrital había advertido recientemente sobre varios hechos de violencia contra mujeres registrados en la capital vallecaucana y reiteró el llamado a fortalecer las rutas de atención y denuncia.