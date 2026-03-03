Niño de tres años y su mamá murieron en un incendio en el norte de Cali

Imagen de referencia. Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en el incendio en la vivienda en el norte de Cali. Foto: Bomberos de Cali

Las autoridades investigan las causas de un incendio que se registró el pasado domingo primero de marzo en una habitación de una vivienda de dos pisos, en el barrio Villa del Prado, en el norte de Cali, en la que murió un niño de 3 años y su mamá de 35 años.

Según indicó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, al lugar llegaron por el llamado de los vecinos, quienes advirtieron de un incendio estructural dentro de la vivienda, por lo que enviaron “dos máquinas extintoras con cuatro unidades, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos”.

Pero al realizar la verificación dentro de la vivienda, se evidenció que las llamas se originaron en un cuarto dentro del que estaban los dos cuerpos sin vida del niño y la madre. “Al realizar la inspección, se evidenció incendio totalmente desarrollado en una habitación del segundo nivel, el cual fue confinado y posteriormente controlado”, añade el informe de los Bomberos.

La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente la muerte de dos personas, una mujer de 35 años y un menor de 3 años, quienes perdieron la vida a causa de un incendio estructural ocurrido en una vivienda del barrio Villa del Prado.



A la par, el cuerpo de Bomberos confirmó que fueron atendidas una mujer de 55 años y otro niño de 11 años, quienes tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales por las afectaciones que les provocó el incendio.

Sumado a esto, las autoridades señalaron que al llegar al lugar el incendio ya había sido parcialmente controlado por la comunidad, por lo que las unidades de bomberos terminaron de hacer la liquidación de la conflagración y la ventilación de la zona.

Adicionalmente, el cuerpo de bomberos acordonó la zona e hizo el llamado al equipo de investigación de incendios y a la Fiscalía para continuar con el proceso de levantamiento de los cuerpos y las indagaciones correspondientes para determinar las causas del mismo.

Sobre lo ocurrido, la Personería de Cali lamentó lo ocurrido e hizo “un llamado a la Administración Distrital para fortalecer las medidas de prevención del riesgo, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, así como a garantizar una atención integral y oportuna a las familias afectadas”.