“No puede ser respuesta que no demos papaya”: gobernadora del Valle a MinDefensa

En consejo de seguridad, Clara Luz Roldán, además del reclamo a Iván Velásquez, habló sobre la violencia que vive el departamento. Foto: Cortesía

Un llamado de atención le hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por declaraciones que dio con respecto a la situación de violencia que atraviesan varios municipios del departamento, especialmente en Buenaventura y Tuluá.

La mandataria aseguró en el consejo de seguridad, en el que participaron congresistas, que “no puede ser una respuesta de un ministro de Defensa que no demos papaya, entonces no salgamos de la casa pa que no demos papaya”.

La reacción de Roldán se da por las declaraciones que dio el ministro Velásquez tras el secuestro de la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, por el ELN en Arauca, en la que el ministro calificó el hecho como una impudencia. “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN es un acto de imprudencia”, indicó Velásquez.

Sumado a esto, la gobernadora del Valle se refirió a un hecho reciente en el que el ELN asesinó a dos uniformados. “Necesitamos unos acuerdos de paz claros. Si hay un cese al fuego que sea de ambos lados, pero va a despedirse el ELN matando a dos policías sentados que estaban desayunando”. Además, resaltó el incremento de las cifras de homicidios, extorsión y secuestro en el departamento.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional y que el Ministro de Defensa vengan a un consejo de estos (de seguridad) y nos escuche. Cuánto hace que no estaba vetado un sitio para inscripciones, si no se pueden inscribir menos van a poder votar. Y no estamos hablando solo de los partidos tradicionales, acabamos de escuchar al representante (Luis Alberto) Alban decir que ni ellos puede ir a determinados sitios”, aseveró la gobernadora.

Por su parte, el congresista Luis Alberto Alban aseguró: “No entendemos por qué cada semana asesinan a un compañero o compañera en reincorporación del partido Comunes. No entendemos por qué nos tienen proscritos de toda la cordillera en el Valle”.

Además, el senador Juan Carlos Garcés, indicó que: “Yo hace cuatro años como candidato a la Asamblea podía recorrer al Valle del Cauca sin problemas. Hoy, los candidatos tienen miedo de subir a las zonas montañosas de diferentes municipios. Eso no puede pasar en nuestro país, no podemos retroceder, por eso un llamado fuerte al Gobierno nacional, porque nosotros desde el Congreso le hemos dado los recursos que ha necesitado el Ministerio de Defensa, y hoy nos estamos dando cuenta de que falta parque automotor, de que faltan cámaras”, dijo.

Por último, el congresista Alfredo Mondragón, respondió a la crítica de la gobernadora resaltando que los mandatarios locales también tienen responsabilidad en la seguridad. “Aquí están asegurando de que hay una disminución del pie de fuerza pública en el Valle del Cauca, entonces que nos digan quién es el responsable, porque ahora la moda es echarle la culpa a Petro, de manera abierta o de nada, entonces. La situación que cada vez se agudiza en Tuluá es un problema de Petro o es un problema de la Gobernación que ha desamparado a Tuluá”.

