Ofrecen recompensa por responsables de ataque en Jamundí; hay una persona señalada

Una recompensa de $50 millones ofrece la gobernación del Valle del Cauca por información de los responsables del ataque con granada que se registró en la noche del pasado miércoles 16 de octubre, en el municipio de Jamundí, que no dejó personas heridas, pero que sí ha generado controversia por la cercanía de Cali, donde el próximo lunes comenzará la COP16 de Biodiversidad.

Sobre lo ocurrido, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que: “he pedido a la fuerza pública que no solo se enfoque en la protección, sino también en la persecución de los terroristas que atacaron la sede policial. He solicitado a la Policía de Cali y del Valle, así como al Ejército, intensificar sus acciones para que el departamento no se convierta en un escenario alterno del conflicto que vive el Cauca”.

El terrorismo pretende traer la guerra territorial que se libra en la región suroccidental del País al Valle del Cauca.



Le he pedido a la Fuerza Pública que arrecie no solo el cuidado sino la persecución a los terroristas que hoy atacaron al Valle del Cauca.



Frente al ataque, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró que fue con realizado con un artefacto que fue activado a 70 metros de la estación. Según lo que se ha podido evidenciar en cámaras de seguridad, fue un hombre el que abandonó el objeto junto a un árbol y luego huyó en una motocicleta con otros dos sujetos.

“En el lugar había un policía que resultó afectado, afortunadamente solo por aturdimiento. Se desplegó un equipo que descartó la presencia de más artefactos. En las próximas horas llegarán más uniformados al municipio”, añadió Oviedo.

Entre los primeros en reaccionar por el ataque estuvo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien señaló que: “no podemos permitir que la violencia nos quite la tranquilidad. Hago un llamado al Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo la seguridad en la región. Cali, el Valle y el mundo quieren una COP16 en paz”.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, repudió el hecho y dijo en Blu Radio que “para todo Colombia, la COP16 es un evento importante, histórico. Lo que sucede en Jamundí afecta a la comunidad caleña y puede poner en riesgo este evento”, por lo que pidió al Gobierno nacional incluir al municipio dentro del protocolo de seguridad que se desplegó en Cali por el evento.

Así quedó la casa de los papás del exalcalde de Jamundí

Uno de los primeros en registrar el ataque en la estación de Policía de Jamundí fue el exalcalde Andrés Felipe Ramírez, quien luego de indicar que su familia se encontraba bien, publicó imágenes de la vivienda, en las que se ve afectaciones en la fachada como en algunos objetos al interior de la vivienda.

“Gracias a Dios están bien, en la casa estaban mi mamá, mi hermana quienes están bastante alteradas y mi sobrino que está tranquilo. Ha sido un momento difícil, muy angustiante, mi papá estaba por fuera porque estaba trabajando. El muro logró contener un poco la onda, que afectó la fachada y los techos”, afirmó el político.