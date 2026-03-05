En el Oriente de Cali, las mujeres convirtieron el cuidado en una Guardia Urbana Afro

Integrantes de la primera Guardia Afro Urbana de Colombia durante distintas jornadas de formación, movilización y acompañamiento comunitario en el Oriente de Cali. Foto: Cortesía Yeison Tobar - DistritoTV Cali

En Llano Verde en el Oriente de Cali, donde por años la violencia ha intentado marcar el ritmo del territorio, un grupo de mujeres decidió responder desde otro lugar: el del cuidado organizado. No como una fuerza de choque, sino de protección colectiva. Así nació la primera Guardia Afro Urbana de Colombia.

Aunque oficialmente se conformó hace dos años, la semilla venía gestándose desde el 2016. “La guardia nace cuando estábamos en una acción de hecho frente a la Alcaldía por la falta de política pública para la protección de los derechos de...