Paro nacional en Cali: siguen los enfrentamientos y denuncian casos de abuso policial

El senador Wilson Arias, acompañado de varias víctimas, denunció que policías en la ciudad están sin identificación atentando contra la población que se manifestaba pacíficamente. Continúan los bloqueos y las manifestaciones. Sameco sigue siendo uno de los puntos donde más complicaciones se presentan.

En las últimas horas se han hecho virales varios videos en los que el senador Wilson Arias denuncia personalmente casos de abuso policial en Cali durante y después de las jornadas de Paro Nacional. El cabildante asegura que la Policía está torturando y agrediendo a las personas que está detenidas.

Además dice que el ministro de Defensa, Diego Molano, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, y la cúpula militar saben lo que está pasando y no hacen algo para impedirlo.

“Lo que está ocurriendo es que la Fuerza Pública, sin identificación, está asediando a la población. Que lo sepa el mundo, en Colombia se violan los derechos ciudadanos a instancias de la Fuerza Pública”, denunció Arias en uno de los videos montados en su página de Facebook.

Una de las denuncias más preocupantes realizadas por el senador Arias es que muchos de los detenidos no fueron conducidos a un centro de reclusión, sino que fueron a parar al Coliseo de las Américas y allí fueron agredidos y torturados. “Una ciudadana que es conocida mía vive en la parte de atrás de este lugar y dice que anoche escucharon gritos de personas que habían sido agredidas ferozmente en estas instalaciones”, aseguró el cabildante.

En las instalaciones de este coliseo se encontraron varias personas para exigirle a la Policía que soltara a los detenidos que tenía ahí metidos, pues según varios testigos ninguno estaba cometiendo actos vandálicos.

“Acá hubo un procedimiento totalmente arbitrario e ilegal. Unas personas estaban haciendo una grabación en vivo de manera pacífica y les quitaron el celular y se los destruyeron. A estas misma personas les pisaron la cabeza. A uno comerciantes que no tenían nada que ver los capturaron y agredieron como si estuvieran en la marcha y haciendo algo mal”, aseguró Óscar Alarcón, abogado de Cali en uno de los videos subidos por el senador Arias.

Dentro de los capturados por la Policía estaban Gina Pinto y Alejandra Patiño, dos jóvenes que pertenecen al Comité de Estudiantes del Sena, y que aseguraron haber sido agredidas por agentes de la institución cuando estaban en la patrulla y no estaban ejerciendo algún tipo de resistencia.

“Nosotras estábamos en Sameco y nos dañaron todos los equipos de sonido que teníamos. Además nos cogieron a la fuerza, a mi compañera le dieron con un bolillo en la cabeza. Ya estábamos en la patrulla, sin poner resistencia, cuando me empezaron a patear en el piso”, aseguró Gina Pinto.

La denuncia de Pinto y Patiño concuerda con la realizada por Arias. Las mujeres aseguran que el comandante de La Flora no les quiso dar el nombre ni el número de identificación del agente que las agredió. “El agente que nos agredió llegó con nosotros hasta la estación y le pedimos al comandante que nos diera el nombre para hacer la denuncia, pero nunca lo hizo. Esta persona no tenía identificación, ni el apellido ni el número”, agregó Pinto.

Según dijo el senador, el Coliseo de las Américas no es el único punto de la ciudad donde se están presentando estos hechos. “Además de haber un procedimiento ilegal, a las personas que las capturaron las pasearon por toda la ciudad. Afortunadamente hubo gente que los siguió hasta acá. Yo he intentado ingresar como abogado para verificar los derechos. Estas capturas son hechas de manera ilegal porque no había flagrancia ni una orden que así lo estipulara”, dijo el abogado Alarcón.

Las personas que se encontraban detenidas en el Coliseo de las Américas fueron liberadas luego de la intervención de varios actores. Dentro del establecimiento se hicieron más denuncias sobre los malos tratos que supuestamente aplicaron algunos agentes en contra de los manifestantes.

Además de las denuncias de detenciones arbitrales, el senador también dio a conocer el caso de Angely Vivas, trabajadora social y estudiante, a quien presuntamente el Esmad le disparó en una de sus piernas en el barrio 12 de Octubre. En el video publicado por Arias se observa que Vivas tiene un hueco en la rodilla de su pierna derecha.

“Una niña que se encontraba al frente de su casa en el barrio 12 de Octubre y dicen los habitantes que llegó la Policía disparando en contra de la población civil. Nos echaron gases a nuestras casas y nos tocó salir y ahí nos encontramos con los uniformados del Esmad”, aseguró Arias sobre este caso.

La mamá de la víctima, Edith, aseguró que ellos estaban en el andén de la casa mirando la marcha que se estaba desarrollando en ese momento de manera pacífica. En un momento llegó la Policía y se bajó de un carro y empezó a disparar. “Cuando nosotros observamos, mi hija estaba en el suelo, mi otra hija alcanzó a arrastrarla y la entró a la casa”, aseguró la mamá de Angely.

En este momento la menor está siendo atendida en un hospital de la ciudad, donde al parecer le van a hacer una cirugía, aunque por el momento no se conoce más información sobre el estado de salud. “No entiendo cómo en la cabeza de los policías cabe llegar a un barrio y empezar a atacar a las personas de esa manera”, finalizó Edith.

Protestas en Cali

A esta hora continúan los bloqueos y las manifestaciones a pesar de que está rigiendo el toque de queda en toda la ciudad desde el miércoles 28 de abril a las 3:00 p.m. Dicha medida irá hasta el domingo 2 de mayo a las 5:00 de la mañana. Sameco sigue siendo uno de los puntos donde más complicaciones se siguen presentando.

A pesar de que durante la mañana, la Alcaldía de la ciudad y el Puesto de Mando Unificado aseguraron que la zona estaba despejada, poco a poco se fueron reuniendo manifestantes que volvieron a bloquear el paso vehicular y que en estos momentos siguen protestando.

Otro de los puntos claves de esta protesta, y donde más desmanes y altercados se han presentado es en Puerto Rellena, al oriente de la ciudad. En este momento varios manifestantes hacen presencia en las calles y las autoridades intentan controlar. A pesar de que la ciudad fue militarizada la gente sigue protestando en contra de la propuesta de reforma tributaria.

Desde esta mañana la ciudad está militarizada y se están desarrollando constantemente consejos de seguridad con el ministro de Defensa, Diego Molano, a la cabeza. El pie de fuerza se aumentó desde las últimas horas del jueves 29 de abril y con esto las autoridades intentan que los manifestantes se calmen y hacerlos cumplir el toque de queda que está rigiendo en este momento en la ciudad.

El alcalde la ciudad, Jorge Iván Ospina, le dijo esta mañana a RCN Radio, que esta es “una actividad demencial que revierte el derecho legítimo de la protesta y lo desnaturaliza totalmente y ese acto demencial ha tenido como claro propósito, dañar el sistema de transporte masivo, el sistema financiero y atacar varias ventas de almacenes de cadena”.

Hace poco menos de una hora algunos vándalos en el sur de la ciudad le prendieron fuego a otra estación del MIO. En este casos fue la de Meléndez. Esta es la segunda parada del sistema de transporte que es incendiada por algunos individuos. El jueves 29 fue la de Santa Librada.