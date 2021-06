Pico y placa en Cali: así funcionará a partir del jueves 1° de julio

Como cada seis meses, la Secretaría de Movilidad de Cali informó la rotación del pico y placa en la ciudad. A partir del jueves 1° de julio los números cambiarán de día, por lo que los conductores tienen que estar pendiente de esta nueva disposición para no tener problemas de infracciones a la norma.

La entidad informó que así va a quedar la rotación de número para los próximos seis meses:

Lunes: 9 y 0

Martes: 1 y 2

Miércoles: 3 y 4

Jueves: 5 y 6

Viernes: 7 y 8

¿Sabes cómo quedará el Pico y Placa para vehículos particulares durante este semestre?



Acá te explicamos la rotación de la medida y sus horarios👇.#CaliUnidaPorLaVida💙💚❤️@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo @mdmsolanilla pic.twitter.com/xuIweuwYlJ — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) June 29, 2021

La medida seguirá con los mismos horarios de restricción a la movilidad. Por la mañana, los automóviles no podrán circular en las calles de la capital vallecaucana entre las 6:00 a.m., y las 10:00 a.m. En la tarde aquellos que tenga pico y placa no podrán movilizarse durante las 4:00 p.m., y las 8:00 p.m.

Las placas 5 y 6 serán los primeros en tener que aplicarse a este restricción. Estas personas tendrán pico y placa dos días seguidos. El miércoles 30 de junio -por la rotación actual- y el jueves 1° de junio -por la rotación nueva-.