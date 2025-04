Piden frenar videos de feminicida de Luz Mery Tristan, grabados desde la cárcel

Andrés Gustavo Ricci apareció en un video de 27 minutos hablando del asesinato de Luz Mery Tritán. Foto: Captura de pantalla

Gran rechazo ha causado la reaparición de Andrés Gustavo Ricci, el condenado feminicida de la deportista Luz Mery Tristán, quien abrió cuentas en redes sociales en las que aseguró que dará su verdad y publicó un video de 27 minutos que grabó desde la cárcel en la que se encuentra.

“Se ha dicho que soy un hombre, un riquito, poderoso, eso no soy yo. Se ha dicho que yo compro a la Policía. Se ha dicho literalmente, ahí está en los medios. Se ha dicho que yo compro la política, se ha dicho que yo tengo una vida de lujos, licor y drogas”, dice uno de los mensajes publicados en sus nuevas redes sociales, que se han movido desde el pasado 17 de abril.

Este hecho ha ocasionado varios cuestionamientos, especialmente porque Ricci está en la cárcel de alta seguridad La Picaleña, en Tolima, en la que cumple una condena de 45 años y nueve meses, donde se supone que está prohibido el uso de dispositivos móviles, por lo que han surgido cuestionamientos sobre quién autorizo la grabación.

Hago un llamado urgente al @MinjusticiaCo y al @INPEC_Colombia a tomar acciones contundentes e inmediatas para que Andrés Ricci, feminicida condenado por asesinar a una deportista vallecaucana ejemplar como Luz… https://t.co/XjAV7OAewr — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 20, 2025

Al respecto, el Inpec le indicó a Noticias Caracol, que el video fue hecho el pasado 8 de abril, tras una autorización que dio un juez a un periodista, que ingresó al penal con un camarógrafo.

En el video, que fue hecho en la cafetería de la cárcel, Ricci dice que lo que ocurrió fue “un accidente” y “un acto de irresponsabilidad”, además asevera que: “Sé que tengo que asumir, como lo he hecho desde el primer día. He aceptado mi responsabilidad, pero no el delito al que he sido condenado”. Esto ha hecho que desde diferentes sectores se cuestione el tipo de libertad que se da para hacer este tipo de contenido, que puede revictimizar a los familiares de la víctima.

Las críticas han venido desde diferentes sectores. Por un lado, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le pidió a las autoridades prohibir el acceso de dispositivos de grabación a Ricci. “Con indignación rechazo este tipo de privilegios para un feminicida que lo que hacen es perpetuar la violencia contra las mujeres.”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, resaltó la revictimización. “Se está instrumentalizando la memoria de la víctima para convertir su vida personal y de pareja, en un espectáculo que no hace más que deshonrar la memoria de nuestra campeona y agraviar el dolor que siente la familia y todos quienes apreciamos a Luz Mery”.