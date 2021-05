Primera línea del paro en Cali se retira para desmarcarse de saqueadores

Los manifestantes aseguran que personas ajenas al paro están saqueando un almacén en Cali. Por esto, se retiran como medida de protección.

La primera línea del paro nacional de Puerto Madera, en Cali, denuncian que personas ajenas a las movilizaciones están saqueando un almacén Éxito durante la noche de este miércoles 19 de mayo.

En Cali los jóvenes de primera línea en puerto Madera denuncian q personas civiles ajenas a la protesta están saqueando almacenes Exito a esta hora 10 y 50 pm del 19 de mayo, se retiran del punto d la protesta como medida de protección @MisionONUCol @CIDH @WOLA_org @elespectador pic.twitter.com/33KUnWaJkz — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) May 20, 2021

Los manifestantes informaron que decidieron salir de la zona como medida de protección, y de esta manera poder desmarcarse de los actos vandálicos que ocurren en la capital del Valle.

“Nosotros la primera línea de Puerto Madera no apoyamos los saqueos, no apoyamos los robos. Nos vamos a retirar por el día de hoy para que no nos comprometan”, dijo uno de los manifestantes por medio de un video que circula por redes sociales.

De hecho, la medida ha sido celebrada por diferentes usuarios pues destacan que contribuye a que se deje de estigmatizar la protesta social.

La jornada del paro nacional de este 19 de mayo transcurrió de forma pacífica. Incluso hubo espacio para eventos culturales, como el concierto del grupo Herencia de Timbiquí.