El 15 de julio se presentaría proyecto que cambia comunas por localidades en Cali

En Cali se adelantan todas las acciones para su consolidación como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, que le dará mayor independencia y autonomía administrativa como financiera, pero que además implica grandes cambios como la creación de localidades, que entrarían a reemplazar a las comunas.

De acuerdo con Carlos Alberto Rojas, gerente del proyecto de Cali Distrito Especial, el proyecto de acuerdo que contiene el cambio y que deberá ser presentado ante el Concejo, sería radicado el 15 de julio, una vez se concreten algunas actualizaciones.

Así mismo, señaló que la ciudad contaría con siete localidades, una de las cuales será totalmente rural. Por último, resaltó las primeras acciones que se han logrado para vigilar las ambulancias con las nuevas competencias en la Secretaría de Salud y se refirió a los cronogramas para la elección de los nuevos ediles en la ciudad.

¿Cuándo planean presentar al Concejo el proyecto que crea las localidades?

Con el nuevo cronograma que ajustamos, estamos evaluando si presentamos el proyecto el 15 de julio. Eso depende de que nos entreguen la última actualización del Dadi (Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación) sobre cuál es la estructura mínima con las que contarían las alcaldías locales, qué se trasladaría del nivel central y quienes pasarían a hacer unidades de apoyo al alcalde local, que pueden ser dos o tres jefes que harían parte del equipo de trabajo distrital. También está la operación de los fondos de desarrollo local que irían trasladando para que las alcaldías locales funcionen.

La ley dice que a las alcaldías locales se les tendría que asignar el 10 % del presupuesto ¿Van a hacer cambios, pedirán más recursos?

Trabajamos con el mismo marco fiscal de mediano plazo, porque corremos el riesgo de cambiar de categoría, entonces la idea es reorganización y redistribución de funciones para que los recursos sean los mismos para las siete alcaldías locales.

¿Qué tan independientes serán las localidades?

No van a ser ciudades dentro de la ciudad, porque no es el contexto de Cali. Van a manejar un presupuesto y esos recursos los invertirán en la zona local. El 90 % de las funciones van a seguir en manos del alcalde de la ciudad, porque al fin de cuentas, los mandatarios locales son nominados mas no elegidos: los ediles escogen una terna de la que el alcalde de la ciudad escoge a los mandatarios locales. Lo que la alcaldía tendrá que hacer es un esfuerzo muy grande para mover los recursos que financien las necesidades locales.

¿Ya tienen claras cuáles van a ser las funciones?

El primer levantamiento del Dadi habla de 250 funciones, pero no se van a desconcentrar de primerazo. Entre ellas está dirigir sus planes de desarrollo local, tener un equipo para los temas específicos, algunas funciones policiales y de justicia, hacienda y deportes, pero sobre todo tendrán un rol vocacional, sobre todo porque deben estar cerca de los problemas locales.

¿Cómo ve el ambiente en el Concejo para estudiar el proyecto?

Hablé con el presidente del cabildo, Fabio Alonso Arroyave, le presentamos la idea y está informado de la presentación para la implementación. Por ahora no hay mayores debates, lo va a haber y nos estamos preparando para ello. Ya nos llegaron varias solicitudes sobre cómo van los documentos de soporte.

¿Al fin tendrán localidad rural?

Creería que sería posible, hay que organizar muy bien porque la ruralidad es el 80% y la idea es que tenga cuatro subsedes. Tendría menos gente y eso va a significar unas herramientas especiales para que puedan gestionar los temas ambientales.

¿Cuándo se harían las elecciones de ediles?

Serían en octubre del año entrante con las elecciones de alcaldes y gobernadores.

¿Cómo va la descentralización de la Secretaría de Salud?

Están en implementación, de todas maneras, la función más importante a partir de la desconcentración ha sido la vigilancia a las ambulancias. Viene un ajuste institucional, porque demanda más responsabilidades, entre otras cosas, presentar proyectos de infraestructura estratégicos. Los estamos acompañando.

¿Cuál será la siguiente secretaría?

Viene la conformación de la Empresa Pública Ambiental (EPA). Tendremos mesas de trabajo y solicitamos al Dagma estudios. Además, esta semana tuvimos reuniones con San Marta, Barranquilla y Cartagena porque nos interesa saber cómo están funcionando sus EPA y con qué recursos.

¿Qué viene en el cronograma?

El alistamiento es hasta el 31 de diciembre del año entrante. En 2024 iniciarán los ediles, por lo que tendríamos en enero alcaldes locales, que deben iniciar el planteamiento de los planes de desarrollo locales a la par con el del nuevo alcalde de la ciudad.

Estamos planeando un plan de transición de ocho años, que comienza con dos de nuestra administración. El plan está alineado a los ODS para generar una sola alineación a lo local, distrital, lo departamental y las nuevas disposiciones con respecto a como operara el Distrito Especial.