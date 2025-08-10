Registraron un temblor de 4,9 en Cali y el Eje Cafetero

El sismo en Cali se registró en la noche del 10 de agosto. Foto: SGC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un temblor de 4,9 grados, de corta duración, sacudió este domingo a Cali y el Eje Cafetero. El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico a las 7:16 p.m.

El sismo se registró a dos kilómetros del municipio El Dovio y tuvo una profundidad de 131 kilómetros. El SGC invitó a los ciudadanos que sintieron el temblor a reportarlo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico se sintió en Pereira, Armenia y Cali. Por el momento, las autoridades están trabajando en determinar los daños y si hay heridos.

“En las zonas donde más reporte de sentido hubo se destacan:Valle Del Cauca (386), Risaralda (236), Quindío (135), Caldas (96), Tolima (37), Cauca (21), Antioquia (15), Cundinamarca (8), Chocó (4), Huila (3), Bogotá D. C. (2)“, reportó Caracol Radio