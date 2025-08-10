Registraron un temblor de 4,9 en Cali y el Eje Cafetero

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un temblor de 4,9 grados, de corta duración, sacudió este domingo a Cali y el Eje Cafetero. El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico a las 7:16 p.m.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-10, 19:16 hora local Magnitud 4.9, Profundidad 131 km, El Dovio - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Sismo pic.twitter.com/y6YkCYrdQa— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 11, 2025
El sismo se registró a dos kilómetros del municipio El Dovio y tuvo una profundidad de 131 kilómetros. El SGC invitó a los ciudadanos que sintieron el temblor a reportarlo.
De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico se sintió en Pereira, Armenia y Cali. Por el momento, las autoridades están trabajando en determinar los daños y si hay heridos.Sigue a Cromos en WhatsApp
“En las zonas donde más reporte de sentido hubo se destacan:Valle Del Cauca (386), Risaralda (236), Quindío (135), Caldas (96), Tolima (37), Cauca (21), Antioquia (15), Cundinamarca (8), Chocó (4), Huila (3), Bogotá D. C. (2)“, reportó Caracol Radio