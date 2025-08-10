No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Cali

Registraron un temblor de 4,9 en Cali y el Eje Cafetero

El Servicio Geológico Nacional registró en la noche de este domingo 10 de agosto un temblor en Cali y el Eje Cafetero de 4,9 grados.

Redacción Ciencia
11 de agosto de 2025 - 01:05 a. m.
El sismo en Cali se registró en la noche del 10 de agosto.
Foto: SGC
Un temblor de 4,9 grados, de corta duración, sacudió este domingo a Cali y el Eje Cafetero. El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico a las 7:16 p.m.

El sismo se registró a dos kilómetros del municipio El Dovio y tuvo una profundidad de 131 kilómetros. El SGC invitó a los ciudadanos que sintieron el temblor a reportarlo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico se sintió en Pereira, Armenia y Cali. Por el momento, las autoridades están trabajando en determinar los daños y si hay heridos.

“En las zonas donde más reporte de sentido hubo se destacan:Valle Del Cauca (386), Risaralda (236), Quindío (135), Caldas (96), Tolima (37), Cauca (21), Antioquia (15), Cundinamarca (8), Chocó (4), Huila (3), Bogotá D. C. (2)“, reportó Caracol Radio

Por Redacción Ciencia

