Renunció la secretaria de Bienestar Social de Cali, Ana Carolina Quijano

Quijano estuvo a la cabeza de la Secretaría de Bienestar Social, durante tres meses y una semana. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Ana Carolina Quijano, quien hasta esta mañana se desempeñó como secretaria de Bienestar Social de Cali, presentó su carta de renuncia al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, luego de varias polémicas y cuestionamientos por las demoras en la implementación de programas en los comedores comunitarios, las declaraciones sobre los habitantes en condición de calle y las Unidades de Transformación Social (UTS).

A través de una carta, Quijano Valencia le manifestó al alcalde su intención “deseo presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando como Secretaria de Bienestar Social”. Quijano solo duró tres meses y una semana en el cargo, al que llegó luego de un corto periodo como viceministra de Educación Superior en el gobierno actual.

Si bien Quijano no dio a conocer los motivos de su renuncia, la decisión estuvo apoyada por varios concejales que han cuestionado las demoras en la implementación de los programas sociales, en especial en la apertura de los Comedores Comunitarios con el que se alimenta a más de 80 mil personas, distribuidas en 762 sedes a lo largo de la capital. En su momento, se plantearon algunas críticas, pues al parecer las raciones se reducirían a 62.085, 27.000 menos que en 2023.

Al respecto, el concejal y excandidato a la alcaldía de la ciudad, Roberto Ortiz, señaló que “la Secretaría de Bienestar Social no podía seguir en manos de una persona poco sensible, con desconocimiento de las necesidades de tantas personas en Cali, entorpeciendo los propósitos del alcalde Alejandro Eder”.

Desde el Concejo de Cali también habían señalado que el programa de Unidades de Transformación Social (UTS) avanzaba a paso lento. Por otro lado, Quijano generó polémica este fin de semana luego de publicar en redes un mensaje en el que presentaba el programa “Despertar con Amor”.

“¡Así inicia el Plan Despertar con Amor! Desde las 6:30 am. Nuestro equipo se despliega para despertar a los habitantes de y en calle de la ciudad e invitarlos a iniciar sus labores del día. Este trabajo se da con el objetivo de crear ambientes seguros y de convivencia sana para todos los caleños y caleñas”, fue el trino que publicó Quijano.

La concejal de la ciudad, Ana Erazo (Pacto Histórico) señaló que“espero que el alcalde Alejandro Eder acepte esta renuncia porque efectivamente creemos que esta es una de las secretarías más importantes de la ciudad y no se puede jugar con la dignidad de la gente. Con la comida de la gente no se juega y con la educación de los niños no se juega”.