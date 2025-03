Rescatan en el Cauca al empresario Israel García tras 82 días de secuestro

Israel García fue rescatado de su cautiverio, en el que permaneció 82 días. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras permanecer 82 días secuestrado, las autoridades rescataron a Israel García, un empresario que había sido retenido por las disidencias de las Farc, Dagoberto Ramos, en su finca, en el municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca.

Lea: Esto se sabe del asesinato del “rey del tusi” en el Valle: recibió 15 disparos

“A través de una operación en helicóptero por comandos especiales de la Policía Nacional, se logró el rescate del empresario Israel García en zona rural del municipio de Corinto, Cauca. Esta persona había sido secuestrada en diciembre de 2024, por la Dagoberto Ramos, y había una exigencia de $ 4000 millones para su liberación”, aseguró Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Sobre el hecho, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien anunció la liberación del empresario quien aseguró que sintió una “máxima alegría” al ver a las autoridades, así como no perdió la esperanza de salir con vida de ese lugar.

“Siempre aspiraba encontrarme con mi familia y mis amigos, Dios me brindó esa oportunidad. Muchas Gracias”, dijo García tras su rescate. También añadió que su vida “vuelve a comenzar desde aquí. Oraba mucho, todos los días pedía para que las fuerzas militares y las autoridades me liberaran. En esos días uno se levanta sin esperanza de nada, es horrible. Intentaba pensar en otras cosas, en historias, para tratar de sobrellevar esa angustia”.

Le puede interesar: Al menos 16 estudiantes se intoxicaron tras comer hamburguesas, en La Estrella

Sobre su secuestro, dijo que se encontraba en su finca cuando seis personas se acercaron a preguntarle algo. En ese momento le quitaron la camioneta “y me llevaron para la loma. El día del secuestro no me pasó nada, solamente me llevaron”.

Por su parte, Oviedo dijo que los investigadores van a hablar con García para entender cuál fue la ruta y “cuáles fueron las personas o características especiales que nos permitan complementar esta investigación. Por ahora, está bien de salud (García), el personal médico ya lo revisó y está en estos momentos con sus hijos”.

Por su parte, Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña, aseguró que recibieron con gran alegría la liberación de Israel García. “Se ha estado en diversas reuniones con las autoridades para pedir que intervengan en las regiones para que el sector agropecuario tenga la tranquilidad que merece para la producción de sus alimentos”.