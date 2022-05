Se mete conmigo, me lo cargo: Secr. de Seguridad de Cali habría amenazado sargento

Carlos Soler Parra, secretario de Seguridad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Un audio en el que Carlos Soler Parra, secretario de Seguridad de Cali, presuntamente amenaza al sargento del Ejército Alexander Chalá Saenz, quien ha denunciado polémicas contrataciones hechas por la Secretaría, mantiene en el ojo del huracán al funcionario de la alcaldía, que aseguró en un comunicado que el audio fue manipulado y sacado de contexto.

Chalá Saenz ha cuestionado desde el pasado 5 de mayo una serie de contratos hechos por la alcaldía de Cali, entre los que se destaca uno con el general en retiro Leonardo Barrero Gordillo, quien era asesor de la secretaría de Seguridad y fue mencionado en la JEP por “Otoniel” como un presunto colaborador de los paramilitares.

Esto llevó a que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, frente a las declaraciones de Otoniel, decidiera desvincular de la Secretaría de Seguridad al general en retiro, que era consultor de esa cartera. Pero las denuncias siguieron, pues Chalá sostiene que en la Secretaría de Seguridad también fue contratado el coronel en retiro Elkin Alfonso Argote, quien al parecer sería el militar que movilizaba al narco alias “Górgola”, cuando fue capturado en 2019.

Así mismo, Chalá señaló que en la secretaría se contrató al exjefe de brigada de inteligencia Coronel en retiro Juan Esteban Zapata, quien habría sido involucrados en casos de falsos positivos. En respuesta, el secretario Soler Parra interpuso ante la Procuraduría un derecho de petición a los máximos organismos de control penal, disciplinario y administrativo, para que verifiquen el protocolo y requisitos en la celebración de contratos”. Además, señaló que los contratistas se retiraron e iniciaron acciones legales.

Presenté acción constitucional de derecho de petición a los máximos organismos de control penal, disciplinario y administrativo, para que verifiquen el protocolo y requisitos en la celebración de contratos (PS) entre personas naturales y entidades públicas. @FiscaliaCol @PGN_COL pic.twitter.com/0K7D0No2GK — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 12, 2022

El hecho volvió a ser noticia, luego de que Chalá publicó a través de su cuenta de Twitter una conversación privada de Soler en la que se le escucha amenazándolo y dice que: “El que se mete conmigo, me lo cargo, y a ese Sargento Chalá me lo voy a cargar”, dice Soler.

Este es el audio de la amenaza de muerte que me hace el Secretario de seguridad de Cali Coronel @CarlosSolerP por haber publicado un contrato donde tenía vinculada a toda una banda criminal en su secretaria, entre ellos al General (R) Leonardo Barrero y al Coronel Elkin Argote. pic.twitter.com/t34JwIV1Xs — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 17, 2022

El secretario también cuestiona a Chalá por sus acusaciones contra el alcalde Jorge Iván Ospina y reitera la amenaza: “Hay que tener cuidado de no patear la lonchera, (...) me los cargo, empezando con el coronel, a todo el que se atraviese. Yo voy es de frente, tengo en el pulmón el aire y voy con toda, yo no soy un niño jugando”, se escucha en el audio.

Ante la denuncia se pronunció el secretario de Seguridad, quien dijo que el audio fue malinterpretado y que está editado. “Una supuesta amenaza de mi parte extraída de una conversación privada, fue editada y sacada de contexto. En ningún momento, con la frase ‘me lo cargo’, se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien”, asegura el secretario.

Sumado a esto, Carlos Soler, publicó un comunicado en el que señala que “al ser un audio de carácter privado, la Constitución y la ley exigen que ambas partes autoricen su divulgación, lo cual no fue autorizado de mi parte, ni menos para que lo sacaran de contexto”.

Por lo anterior, según el secretario, ya radicó un Derecho de Petición contra la persona con quien mantuvo la conversación privada, para que determinar “si fue él quien divulgó el audio y con qué intención lo hizo. De no ser así, estaríamos siendo objeto de interceptaciones ilegales, mal llamadas ‘chuzadas’”, dijo Soler.

Además, aseguró que ya adelanta un proceso por injuria y calumnia en contra del Sargento Chalá que reveló los audios y denuncio las contrataciones irregulares de la Secretaría.

Comunicado a la opinión pública sobre una supuesta amenaza de mi parte, extraída de una conversación privada y que fue editada y sacada de contexto. En ningún momento con la frase "me lo cargo", se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien (1/2)⬇️ pic.twitter.com/aggmIr8jds — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 17, 2022

Frente a la denuncia hecha por el Sargento Chalá sobre amenazas en su contra, se han pronunciado políticos nacionales como el senador Iván Cepeda, quien indicó en Twitter que tomará acciones para proteger la vida de Chalá.