Suspenden retorno a clases presenciales en Cali

Tras una acción de tutela interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), donde exponían que no existen las garantías mínimas de infraestructura, servicios públicos y elementos de bioseguridad para evitar contagios por covid19, el Juzgado 15 de la ciudad determinó que por el momento no podrán dictarse clases de manera presencial en la capital del Valle del Cauca.

La Secretaría de Educación Distrital de Cali había ordenado el inicio de las clases presenciales a partir del lunes 26 de julio. Por tal motivo, el SUTEV, pidió que hasta que se demuestre que el pico de la pandemia ha descendido, y se realicen las adecuaciones a los centros de educación, no estarán de acuerdo con el retorno a la presencialidad.

La tutela exponía que en uno de los boletines de covid del Valle del Cauca, los contagios de menores entre 0 y 9 años correspondieron a 10.529 casos positivos, mientras que en el rango de edad de 10 a 19 años los casos de infectados fueron 22.550 entre enero de 2020 y julio 23 de 2021. El SUTEV expuso que esta población mantuvo niveles estables de contagios porque no han estado expuestos a aglomeración, y volver a clases en los colegios supondría un contagio masivo.

Sobre la determinación, el secretario de educación de Cali, José Darwin Lenis dijo que “esto no significa que las actividades académicas no se puedan realizar. Los profesores van a seguir, por ahora, trabajando de forma virtual”. También manifestó que demostrarán que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. “Necesitamos la presencialidad porque muchos niños hoy no tienen la forma de tener sus clases y contenido académicos y por eso necesitan de los profesores”, agregó.

Cabe resaltar que en 34 municipios del Valle del Cauca las clases presenciales iniciaron el 26 de julio, como estaba dispuesto. Tan solo seis instituciones educativas no pudieron reabrir sus puertas debido a que no cuentan con el espacio suficiente para recibir el 100% de los alumnos. Con esto, 123.000 estudiantes vallecaucanos volvieron a los colegios.