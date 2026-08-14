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Cali
14 de agosto de 2026 - 11:09 p. m.

Así operan los albergues para los damnificados del terremoto en Cali

Mientras continúan las labores de rescate, en la ciudad se han comenzado a habilitar albergues para quienes lo perdieron todo. Además de atención médica, psicosocial, alimentación diaria y kits de aseo, esto es lo que se encuentra en estos puntos.

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Redacción Colombia

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