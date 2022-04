Tras ocho días sin agua, atacaron con piedras la alcaldía de Candelaria (Valle)

Habitantes de Candelaria, en Valle del Cauca, protestaron en la mañana del 25 de abril, tras completar más de cinco días sin el suministro de agua potable. Foto: Ricardo Ortiz Restrepo

Las manifestaciones que se han presentado en los últimos días en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, por la falta de agua potable, se pusieron violentas en la noche del 25 de abril, en que grupo de personas atacaron con piedra la alcaldía municipal, la empresa de servicios públicos Acuavalle y la casa del mandatario local.

“Sujetos en motocicletas lanzan piedras a estos edificios. Gracias a la oportuna reacción del Esmad, se logra la captura de uno y se está en proceso de judicialización de otros, los cuales aparecen registrados en varios videos y que estamos identificando con nuestra Policía Judicial y el grupo de inteligencia”, dijo el general Juan León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Disturbios en Candelaria/Valle...Ls gente sr cansó luego de diez sin agua. pic.twitter.com/MnFzDrP4s8 — Fabio Larrahondo Viáfara (@falavi2005) April 26, 2022

En videos grabados por habitantes del municipio se ve cómo varias personas atacan con palos y piedras los ventanales de las tres edificaciones. Además, en las imágenes se observa como algunos la emprenden contra una carpa que estaba en una plaza.

Todo esto ocurrió, luego de que los habitantes del municipio citaron en la plaza principal al alcalde y al gerente de la empresa de Acueducto con el fin de conocer las circunstancias por las que llevaban más de cinco días sin el suministro de agua potable.

Habitantes de Candelaria, Valle, atacaron a piedra la Alcaldía, la casa del alcalde del municipio y las oficinas del acueducto, después de ocho días sin servicio de agua potable. pic.twitter.com/4RY0H8iicU — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 26, 2022

Ante la falta de respuestas, parte de los manifestantes se movilizaron a la avenida Panamericana, la cual mantuvieron bloqueada hasta que llegó el Esmad. En la noche se presentaron los ataques a la Alcaldía y la casa del mandatario municipal.

En respuesta, el alcalde Jorge Eliécer Ramírez indicó que se activó un plan de contingencia desde el lunes, por lo que se enviaron carrotanques a las zonas más críticas. “El tiempo ha sido un factor que nos ha jugado negativamente. Estamos trabajando y le estamos dando la cara a la comunidad”.

El suministro se vio afectado por turbiedad en los ríos Bolo y Frayle de los que se surte de agua a los municipios de Pradera, Florida y Candelaria. Acuavalle, por su parte, señaló en la mañana de este martes 26 de abril el restablecimiento del servicio ante una mejora en la calidad del líquido, aunque advirtió que puede llegar con baja presión debido a la alta demanda del servicio.

Por último, la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió a los habitantes del departamento entender las condiciones que se presentan debido a la temporada de lluvias. “Este no es un problema de Acuavalle, esto no es un problema diferente a la turbiedad del agua que se está presentando en todo el departamento, esto no es de un municipio o de otro. Acuavalle está poniendo carrotanques, mientras esta situación se normaliza. Estamos trabajando a toda marcha esta emergencia, porque si todo sale, como dice el Ideam, en tres semanas podría terminar esta ola invernal inclemente que no vivíamos hace más de 15 años”.