Un policía de civil estaría involucrado en una balacera que dejó dos muertos

Un uniformado de la Policía estaría implicado en una balacera que se presentó en Palmira, Valle del Cauca, en la noche del 3 de octubre, en el que murieron dos personas y una más resultó herida, luego de que se registró un accidente de tránsito.

“En los hechos está involucrado un patrullero de la institución policial, quien se encontraba de permiso. Por esta razón, se ordena de manera inmediata una investigación disciplinaria con el ánimo de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon estos hechos”, indicó el comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Jesús Enrique Quintero Rave.

Las víctimas fueron Geraldine Nieva, de 18 años, y Joan Fernando Chinchilla, de 19 años, mientras que la persona herida es una mujer de 60 años, que fue traslada a un centro médico de la ciudad. Una de sus hijas señaló que fue víctima de una bala perdida, cuando salió de una vivienda en medio de una cena familiar.

“Ellos estaban adentro de la casa comiendo cuando escucharon un alegato, mi mamá iba a salir y la niña le dice que por favor no salga. Luego se escucha el tiroteo y cuando mi mamá sale le dan un tiro en la pierna. […] Me llama mi hija a decir que dieron bala por acá, me vine corriendo y encontré a mi mamá tirada en el suelo con un tiro en la pierna”, explicó la hija de la lesionada, en Telepacífico Noticias.

La Fiscalía realiza las investigaciones respectivas del caso y tiene en su poder dos armas de fuego que fueron halladas en el lugar de los hechos.