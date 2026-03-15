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Un sello que busca llevar la música del Pacífico al mundo

La artista nominada al Latin Grammy y reconocida por Forbes, crea un sello discográfico para el Pacífico.

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Itzel Martínez Sarmiento
16 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
La cantora del Pacífico lanzó una plataforma con la que busca impulsar artistas del litoral y proyectar la música del Pacífico colombiano en la industria global.
La cantora del Pacífico lanzó una plataforma con la que busca impulsar artistas del litoral y proyectar la música del Pacífico colombiano en la industria global.
Foto: Cortesía

Un nuevo capítulo comenzó en la vida artística de la cantora del Pacífico Nidia Góngora. Después de ser nominada al Grammy, representar a Colombia y representar al país en el Intervisión 2025, la versión rusa de Eurovisión, presenta su nuevo sello discográfico Positivo Records, una apuesta de la artista nacida en Timbiquí, Cauca, por compartir su talento no solo para crecer artísticamente, sino además ser un impulso para jóvenes talentos del Pacífico.

El sello nace bajo el lema “El Pacífico suena” y pretende convertirse en una plataforma para...

Por Itzel Martínez Sarmiento

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