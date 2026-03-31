Vendaval en el norte de Cali provocó cortes de energía y caída de árboles

Habitantes y cámaras de seguridad registraron algunos de los daños que dejó el vendaval este lunes. Foto: Captura de pantalla de distintos videos en redes sociales

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Este lunes 30 de marzo, en horas de la tarde, varios barrios del norte de Cali sufrieron afectaciones debido a un vendaval que arrastró objetos y causó interrupciones en el servicio eléctrico.

Las fuertes lluvias provocaron daños en sectores como Los Alcázares, en donde un árbol cayó sobre el tendido eléctrico, dejando sin energía a varias viviendas y locales. A su vez, en la zona de Villacolombia, un rayo cayó sobre la vía 52 con carrera 12, aunque no hubo personas afectadas.

Así registró el momento una de las cámaras de seguridad:

En Aguacatal y Villa del Sol, las ramas y los escombros que cayeron dificultaron el tránsito y fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos y cuadrillas de mantenimiento para despejar las calles. Algo similar a lo que ocurrió en Chiminangos, pues, debido a los árboles caídos, el barrio tuvo que ser intervenido por las autoridades.

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Nataly Castaño, integrante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, fue la encargada de presentar un balance de los hechos. Indicó que, así como en el norte, en el sector oeste se registraron derrumbes de árboles, donde los bomberos realizaron labores de atención a las emergencias, despeje de vías y prevención ante líneas eléctricas caídas.

En los videos compartidos por algunos usuarios, se evidenció cómo el viento logró arrastrar sillas, sombrillas y mesas en lo que, al parecer, sería un punto comercial. En otro de los casos registrados, la fuerza del vendaval fue suficiente para derribar un tronco que cayó sobre un vehículo.

Hasta el momento, no se conocen daños estructurales más graves ni heridos o víctimas fatales, pero, debido a las frecuentes lluvias, los monitoreos continuarán para los sectores más afectados.