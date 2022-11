Video: así están robando en Cali, fingen accidente y luego atracan al conductor

Medios locales informaron que el robo ocurrió en la avenida 8 Norte con calle 25, en el barrio Santa Mónica Residencial, en la comuna 2. Foto: Captura de video

A través de un video, se conoció otra modalidad de robo que se está presentando en el norte de Cali, donde una banda de ladrones simuló un accidente para atracar a los conductores. Medios locales informaron que el robo ocurrió en la avenida 8 Norte con calle 25, en el barrio Santa Mónica Residencial, en la comuna 2.

En cámara quedó registrado el momento en el que un motociclista finge chocarse con una camioneta. Tras el supuesto accidente, el hombre se levanta del suelo y se toma el brazo, como si estuviera lesionado por el golpe. Minutos después, el conductor se bajó del vehículo para conversar con el motociclista, y en ese momento llega otro delincuente que, con armas de fuego, amenazan a la víctima y le roban sus pertenencias. Ninguna persona resultó herida.

Según datos del Observatorio de Seguridad de Cali y la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2022 se registraron 13.761 denuncias de hurto a personas, el mayor número de casos registrados en lo últimos 4 años durante ese mismo periodo. Específicamente sobre el hurto a vehículos, “se reportaron 1.105 denuncias de hurto a automotores, lo que representó una reducción del 1 % frente a las denuncias que se registraron el año pasado”, dice el documento.

Agregaron que entre 2019 y 2022, Cali fue la ciudad con mayor tasa de denuncias de hurto a vehículos entre las cinco ciudades principales del país. Por otro lado, se conocieron más de 18.79 denuncias de hurto a motocicletas, “una reducción del 11, 4 % frente a 2021″, agregaron.

Estos datos de ambas entidades, que se conocieron en el informe de Cali Cómo Vamos, también arrojaron otra cifra importante: aproximadamente 7 de cada 10 caleños manifestaron sentirse inseguros en la ciudad, lo que corresponde al dato más alto desde 2019.

El problema de la inseguridad en Cali, y en general en el país, es un asunto que se ha discutido desde hace meses. De hecho, tras una serie de robos en junio de este año, y luego del asesinato de un hombre identificado como Roger Piña Piña, quien murió en el sector de Río Cauca, al oriente de Cali, por forcejear con un delincuente por evitar el robo de su celular, algunos expertos cuestionaron el Modelo de Vigilancia por Cuadrantes, una estrategia de la Policía Nacional.

“Se ha señalado que esta estrategia, que lleva más de 10 años, debe ser reformada, pero hasta el momento no lo ha sido. La administración del presidente Iván Duque expidió a finales de 2019 un plan de seguridad y convivencia en el cual se contemplaba la creación de nuevos grupos diferentes a los cuadrantes, propuesta de la cual no se hizo absolutamente nada. Es importante reconocer que este modelo de vigilancia es para patrullajes y no puede solucionar todos los problemas de seguridad”, le comentó en junio de este año Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, al diario El País de Cali.