Video: caravana no autorizada de motociclistas bloqueó el centro de Cali

Los motociclistas fueron vistos por la calle Quinta hacia el túnel Mundialista. Foto: Archivo particular

Una nueva caravana de motociclistas se vio por las calles de Cali, realizando maniobras peligrosas y causando congestión en la movilidad. El grupo recorrió la ciudad entre los vehículos como sobre el carril presencial del MIO, lo que generó trancones en la noche del 8 de septiembre.

El hecho se presentó sobre las 10:00 p m. Usuarios en redes sociales publicaron videos del grupo en los que se ven cerca de 200 motociclistas que causaron congestión vial tanto en el centro como en el sur de la ciudad. Entre las cosas que más se resaltaron es que muchos iban sin casco y con parrillero hombre.

Cali se convirtió en la capital del descontrol y desorden público. Esta situación se presenta todos los jueves y las autoridades lo saben. @MovilidadCali debe imponer sanciones drásticas a las personas partícipes del stunt bike. Urge mayor control y autoridad en la cuidad. pic.twitter.com/35maumhLPG — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) September 9, 2022

Como tomaron toda la calle 5, rumbo al túnel Mundialista, la Policía y la Secretaría de Movilidad bloquearon el paso en la zona para evitar la llegada de la caravana y se presentará una nueva congestión vial en la ciudad, pero esto no logró evadir las críticas.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dagret, indicó que “se anunció una caravana de cerca de 300 motociclistas que iban a dar una rodada en la ciudad, por esta razón se articularon operativos entre la Policía y las secretarias de Movilidad y de Seguridad para que no afectara a los caleños, por ese motivo se cerraron el túnel Mundialista y el hundimiento en la Autopista a la altura de Comfandi- El Prado”.

Sumado a esto, llamó la atención a los ciudadanos a mejorar la cultura ciudadana y los escenarios de respeto en la ciudad. “Si bien no es ilegal trasladarse en moto por la ciudad, sí lo es con parrillero hombre, no utilizar casco, cuando paralizan el tráfico y generan problemas para la comunidad. Estamos hablando con líderes de moteros para que lo realicen sus actividades en la periferia de la ciudad o en vías donde no generen problemas para la comunidad”.

Desde el Concejo de Cali se ha pedido a la administración local tomar acciones frente a este tipo de aglomeraciones, ya que si bien no son prohibidas, sí estarían realizando prácticas indebidas, como piques y maniobras peligrosas, además de la congestión vial que se registra cada vez que aparece una nueva caravana.

“No queremos más bloqueos, ni más caravanas de motociclistas en Cali, las autoridades deben de cumplir la ley y no solo gobernar a través de las redes sociales” dijo el cabildante Fernando Tamayo.

Acabo de encontrarme una caravana de motociclistas y se meten por el carril del Mío y se pasan los semáforos en rojo. Compañeros y amigos de Cali, la ciudad necesita un cambio de actitud de todos nosotros. #CaliCambiaSiTuCambias #Cali @TraficoCali @elpaiscali @CaracolRadio pic.twitter.com/CmImpnHoad — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 9, 2022

Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo recalcó que no es una conducta improvisada. “Cali se convirtió en la capital del descontrol y desorden público. Esta situación se presenta todos los jueves y las autoridades lo saben. La Secretaría de Movilidad de Cali debe imponer sanciones drásticas a las personas partícipes del stunt bike. Urge mayor control y autoridad en la ciudad”.