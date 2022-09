Video: hombre disparó al aire y amenazó a habitantes de Jamundí

El hecho se presentó en el barrio Terranova, en el sur de Jamundí. Foto: Captura de pantalla

Un video difundido en redes sociales durante el fin de semana causó repudio y consternación en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. “Les voy a hablar claro para que me tengan bien en cuenta. Aquí solamente hay tres maneras para hacer las coas: bien, mal y como yo las haga. Y mucho ojo que lo que se viene es candela”, dice un joven en las imágenes.

Lea: Rescataron a dos niños arrastrados por el río Atrato, en Antioquia

Posterior a esto, el hombre saca un arma y dispara al aire en cinco ocasiones, frente a lo que se identifica como la entrada del barrio Terranova, en el sur del municipio de Jamundí.

¡Al estilo del nuevo oeste!



Este hombre intimida a los habitantes del barrio Terranova, en Jamundí, Valle del Cauca. pic.twitter.com/ZPaNGU0bby — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) September 4, 2022

En principio, el alcalde del municipio, Andrés Felipe Ramírez, dio un parte de tranquilidad y aseguró que se estaba buscando al responsable. “Rechazo categóricamente un video que es viral en redes donde un joven lanza amenazas y hace disparos al aire. Quiero decirles que a los barrios del sur que ya la Fiscalía y las autoridades están revisando el material”.

Rechazo categóricamente un video que es viral en redes donde un joven lanza amenazas y hace disparos al aire en el sector de Barrios del Sur.



Ya recopilamos el material disponible y lo trasladamos a las autoridades para que realicen las investigaciones y dar con el responsable. pic.twitter.com/1Mtg3WHRYV — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) September 3, 2022

Pero, según el William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, luego de hacer el rastreo e identificar a la mamá del joven, el hombre llegó a una estación de Policía en donde entregó el arma de fogueo y dio una versión de lo que había sucedido.

Le puede interesar: ¿Por qué el alcalde de Barranquilla invitó a los ciudadanos a protestar?

“Quiero dejar claro que es algo que no volverá a suceder. Quiero invitar a todos los jóvenes a que apoyen el arte, ya que esto puede ayudar a que estos se salgan del mundo de la violencia y traigan algo positivo. El propósito del video era usarlo como parte de una estrategia de marketing, o sea, no es algo real, no es una amenaza, era para promocionar un video musical en el cual estamos trabajando en este momento”, manifestó el implicado.

Además pidió disculpas a la comunidad por lo sucedido y aseguró que no volvería a ocurrir.



Ahora deberá pagar un comparendo y apoyar en labores sociales como reparación.



Video: cortesía @elpaiscalipic.twitter.com/XqMuDQxbuR — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) September 4, 2022

El arma de fogueo era del padre del joven. Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades le pusieron un comparendo al hombre que aparece en el video, así como señalaron que deberá realizar labores sociales como acto de reparación en el barrio.