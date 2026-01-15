Cambios en el Gobierno, reuniones de Trump con líderes venezolanos y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Continúan las expectativas en el gabinete Petro tras salidas de Angie Rodríguez, Juan Carlos Florián y Jorge Lemus

Tras las renuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, Juan Carlos Florián, exministro de la Igualdad y Jorge Lemus, exdirector del DNI, el pasado 14 de enero, las expectativas sobre posibles salidas adicionales del gabinete rondan los pasillos de la Casa de Nariño.

A cargo del Departamento Administrativo de Presidencia y del Ministerio de la Igualdad, quedó el jefe de despacho del presidente, José Raúl Moreno, quien inició el primer consejo de ministros de 2026 desde la silla antes ocupada por Angie Rodríguez.

🔴Un año después, Catatumbo sigue entre un diálogo débil con el frente 33 y la guerra del ELN

El primer año de la crisis en Catatumbo, que se cumplirá este viernes 16 de enero, encuentra los procesos de negociación con los dos principales actores armados de la región en momentos distintos, pero igualmente críticos. Mientras el diálogo con el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) sigue formalmente activo tras la realización de su séptimo ciclo, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) permanece pausado, sin mesa en funcionamiento ni señales claras de reactivación.

Además, este panorama se da en medio de un contexto adverso para la población. En las últimas semanas se han registrado nuevos combates en zonas rurales de Catatumbo -que suma 91.726 desplazados en estos 365 días-. Esto volvió a poner en el centro del debate la capacidad real de los procesos de paz para incidir en el comportamiento de los grupos armados y en la dinámica de violencia del territorio.

El proceso con el frente 33 de la disidencia EMBF llega a este punto con un elemento a su favor: sigue existiendo, pero hay dudas sobre su voluntad de paz y la fortaleza institucional de la mesa de negociación, más allá de los acuerdos formales alcanzados.

A ello se añade la discusión en torno a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el frente 33, uno de los puntos más sensibles del proceso y que aún no arranca.

El contraste con el ELN es más contundente. A diferencia del EMBF, el proceso con esta guerrilla no atraviesa una fase de tensión dentro de la mesa, sino una suspensión de facto. De hecho, el comisionado de Paz, Otty Patiño, admitió el martes que el proceso era prácticamente inexistente.

🔴Caso Miguel Uribe: alias “Gabriela”, cerca de firmar un preacuerdo con la Fiscalía

Durante la audiencia realizada en la tarde del pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la Nación reveló que está a un paso de cerrar un preacuerdo con Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela” por el magnicidio del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Al acuerdo solo le falta la aprobación de un juez.

Durante su intervención, alias “Gabriela” se disculpó con la familia de Miguel Uribe: “En el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario; en realidad siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano absolutamente con todos”.

Si el preacuerdo es avalado por el juez, la mujer aceptaría su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado y se declararía responsable como coautora impropia de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En caso de avalarse el preacuerdo, la mujer pagará una condena de 21 años y dos meses de prisión. Por su parte, la jueza especializada Lilyan Bastidas suspendió la audiencia e indicó que esta continuará el próximo 23 de febrero, fecha en la que dará lectura a la decisión.

🔴 Los “peros” al decreto de viviendas VIS

Camacol, el gremio del sector vivienda, realizará hoy una rueda de prensa para exponer sus reparos al proyecto de decreto del Gobierno Petro que cambia las reglas de las Viviendas de Interés Social (VIS). La iniciativa fija un único tope de 135 salarios mínimos y obliga a vender en pesos, no en salarios, para evitar que el aumento histórico del mínimo (23 %) dispare los precios.

Expertos y constructores advierten que la medida puede ser contraproducente: al homogenizar los topes desconoce las diferencias de costos entre ciudades y amenaza con restringir la oferta. Según Camacol, el nuevo techo expulsa a miles de hogares del mercado y genera incertidumbre financiera para quienes ya firmaron promesas de compraventa indexadas al salario mínimo.

🔴 Oposición y gobierno de Venezuela, en Washington

Este jueves coincidirán en Washington representantes del nuevo Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez y de la oposición, representada por la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que visitará la Casa Blanca por primera vez. Machado, a quien Trump ha mantenido al margen del proceso de transición desde de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro hace 11 días, se reunirá mañana en persona con el presidente estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio. Durante su visita, Machado estará acompañada de un nutrido grupo de colaboradores aglutinados en el Comando Con Venezuela y que tienen como cara más visible al exalcalde de El Hatillo David Smolansky, bien conectados con el entorno de Rubio y con congresistas republicanos de Florida como María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Al tiempo, el exembajador de Venezuela en el Reino Unido Félix Plasencia está ya en Washington para trabajar en las nuevas relaciones entre Washington y Caracas que este miércoles culminaron con una llamada entre Rodríguez y Trump, que se desarrollo en un tono positivo y productivo, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

“Es una persona fantástica”, aseguró Trump desde el Despacho Oval, mientras que Rodríguez destacó que la conversación fue “larga” y basada en el “respeto mutuo”.

🔴 Previa de la Superliga ida: Junior vs. Santa Fe

Tanto los capitanes como los directores técnicos de ambos equipos participaron de una rueda de prensa en la que dejaron claras sus sensaciones de cara a la primera final de la Superliga 2026. Un torneo oficial en el que el León no ha perdido nunca una final, pero el Tiburón es quien viene con viento en la camiseta por cuenta de su más reciente campeonato en la Liga BetPlay Dimayor 2025-II.

🔴Lesión de Richard Ríos con el Benfica de Portugal

Jose Mourinho, entrenador del club portugués, habló en la rueda de prensa postpartido sobre la lesión de Ríos en la derrota 1-0 frente a Porto y las noticias sobre el colombiano no son tan buenas. Además, el volante Tricolor ya es el sexto futbolista de la selección de Colombia lesionado en este inicio de 2026, a un poco más de dos meses de los partidos amistosos frente a Croacia y Francia.