Candidatos de gira, emergencia económica y más en El Despertador

🔴 Emergencia económica

El Gobierno decretó un nuevo estado de emergencia económica, esta vez para atender la crisis que desató las lluvias del frente frío en ocho departamentos, especialmente en Córdoba.

Se espera conocer un segundo decreto en el que se especificarían las medidas para atender esta emergencia: cuáles serían los impuestos con los que se busca recaudar un monto de COP 8 billones. Hasta el momento sólo se sabe que habría modificaciones al impuesto al patrimonio, que tocarían principalmente a las empresas.

🔴 Los candidatos presidenciales presentan sus propuestas de gira por el país

A menos de un mes de las elecciones al Congreso, los candidatos presidenciales recorren el país en plazas públicas, eventos privados y giras de medios locales.

Este miércoles, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó un evento en el Parque Centenario de la ciudad de Quibdó (Chocó), donde habló sobre su propuesta de eliminar el Consejo Nacional Electoral y la negativa de votar en las consultas de marzo. El domingo también visitó Cartagena con el excandidato Camilo Romero, quien se adhirió a su campaña la semana pasada.

De La Espriella, por su parte, estuvo de gira por Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Mosquera, Chía (Cundinamarca) y estará hoy en Medellín (Antioquia). En estas ciudades tuvo encuentros a puerta cerrada con ciudadanos simpatizantes de su proyecto, jóvenes de Salvación Nacional y eventos en plaza pública.

Sergio Fajardo visita el suroccidente del país; tendrá una agenda de tres días en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). A su recibimiento en Palmira fueron algunos de sus candidatos al Congreso, como Ana Carolina Quijano. En su visita en la Sucursal del Cielo habló de poner fin a los bloqueos en la vía panamericana.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo en algunas ciudades de los llanos orientales como Yopal (Casanare) y Villavicencio (Meta) acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

🔴 Fiscalía reveló que disidencias de las Farc estarían detrás del intento de secuestro de senadora Aida Quilcué

La Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación del intento de secuestro del que fue víctima la senadora Aida Quilcué en la tarde de este martes, 10 de febrero, cuando fue retenida ilegalmente durante al menos tres horas por hombres desconocidos en la vía que comunica Inzá con Popayán (Cauca). Las primeras versiones de la policía judicial indican que la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc sería la responsable de lo sucedido.

El ente investigador también detalló que la congresista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y entregó su versión; asimismo, el personal de la Unidad Nacional de Protección que la acompaña para el momento de la retención ilegal fue escuchado por la Fiscalía. Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado asumió la indagación.

Tras el episodio sufrido por la congresista Quilcué, la líder indígena se pronunció públicamente y explicó que hombres fuertemente armados los retuvieron, pero aún no se tiene certeza sobre quién estaría detrás del ataque. La acción de la guardia indígena del Cauca y de la fuerza pública permitió que los presuntos captores desistieran del secuestro y dejaran libre a la congresista.

🔴 ¿Bajará la informalidad?

Este jueves, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostrará los resultados trimestrales (para el periodo octubre-diciembre de 2025) de la informalidad.

Este fenómeno laboral es entendido como la condición en la que se encuentran los trabajadores que están por fuera de la seguridad laboral, es decir, los que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo y no cotizan a pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación laboral.

Para el trimestre septiembre-noviembre, la informalidad en el país fue del 55,4 % (más de la mitad de los ocupados se encuentra en esta situación), registrando un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales.

Algunos centros de pensamiento y empresarios advierten que los resultados del primer trimestre de 2026 mostrarían un aumento de la informalidad, producto de la considerable alza que tuvo el salario mínimo; mientras que otros señalan que no, pues, una vez más, se pondrá a prueba la teoría de que trabajadores mejor remunerados se traducen en una dinamización de la economía, con más empleos formales.

🔴 Arranca la Liga BetPlay Femenina

La Liga Betplay Femenina 2026 levanta el telón este jueves sin cambios en su sistema de competencia. Se disputará una fase de todos contra todos y los ocho mejores equipos avanzarán a dos cuadrangulares. Los líderes de cada grupo irán a semifinales, instancia de la que saldrán los finalistas que pelearán por el título.

El balón rodará con duelos de alto impacto: el campeón Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín, América de Cali será local ante Junior y Santa Fe visitará al Once Caldas. Aunque falta la programación detallada, todo apunta a que el nuevo campeón del fútbol profesional femenino se conocerá en septiembre.

🔴 Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa de Copacabana

Como parte del evento anual “Todo Mundo no Rio”, la cantante colombiana Shakira brindará un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en Brasil, el 2 de mayo de 2026. Se espera que la presentación, siguiendo los pasos de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, reúna a más de un millón de personas en uno de los espectáculos musicales gratuitos más grandes del mundo. Este evento marcará otro triunfo importante para la artista colombiana, especialmente después de su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran World tour’.

🔴 Avianca reanuda vuelos entre Colombia y Venezuela

La aerolínea colombiana Avianca retoma este jueves sus operaciones aéreas hacia Venezuela, interrumpidas desde noviembre pasado, en una ceremonia a la que acudirán representantes del Gobierno nacional junto a diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

Este hito marca un avance en la normalización de relaciones bilaterales tras años de tensiones diplomáticas. Avianca operará inicialmente tres frecuencias semanales entre El Dorado y Maiquetía, con capacidad para 200 pasajeros por vuelo en aviones Airbus A320, respondiendo a la creciente demanda comercial y familiar entre ambos países.