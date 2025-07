Capítulo de “Eso no es amor”, sobre diez feminicidios que impactaron a Colombia

El libro de Juana Afanador Mejía será presentado este jueves en la librería Prólogo de Bogotá. Los casos narrados revelan las grandes fallas que hay en el sistema para prevenir los feminicidios y dejan al descubierto los prejuicios, los discursos revictimizantes y el machismo que existen frente a este tipo de crímenes. Foto: Cortesía Penguin

Introducción

Cuando empecé a escribir este libro me pregunté cómo contar un relato sobre feminicidios sin revictimizar a las víctimas. Esa fue mi principal preocupación, cómo hago para no crear crónicas rojas y narrar sucesos dolorosos de la manera más cuidadosa y reviviendo a estas mujeres, de las que no sabemos ni los nombres. ¿Cómo rendirles un homenaje y al mismo tiempo contar sus historias? Historias que son violentas, dolorosas, impactantes, y frente a las cuales preferimos apagar las noticias cuando salen o pasar rápido la página...