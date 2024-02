Captura incidental de tiburones y una reunión clave en la OTAN, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La captura incidental de tiburones

El debate sobre la captura incidental de tiburones, que volvió a reactivarse por las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, tiene un nuevo capítulo: la autoridad pesquera publicó el borrador de una nueva resolución que señala el camino que quiere seguir el Gobierno. En la tarde del miércoles 14 de febrero, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) publicó para comentarios la resolución “por medio de la cual se establecen medidas de ordenación, administración y control de las capturas incidentales”, para las 15 especies de tiburones y rayas marinas de la Resolución 0119.

Con este documento, además de establecer las reglas de juego mediante las cuales se podrán aprovechar las capturas incidentales que hagan las comunidades costeras, se ayudarán a resolver algunas inquietudes que tenían varios colegas suyos. Se espera la reacción de los científicos que han seguido de cerca el debate.

🔴 Resultados del PIB de 2023

El DANE revelará los resultados del PIB del cuarto trimestre y año total de 2023 y el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de diciembre de 2023. Muy importante el dato para saber cómo fue la expansión de la economía del año pasado y qué se espera para este año. Además, también se conocerá las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios y XM realizará la subasta de cargo por confiabilidad.

🔴 Reunión de los ministros de Defensa de la OTAN

Este jueves, la OTAN llevará a cabo una reunión entre los ministros de Defensa de los países de la alianza militar. Aunque formalmente en la agenda está centrada en la continuidad y la modalidad del apoyo a Ucrania, el encuentro se da en medio del revuelo por las amenazas de Donald Trump a los países en mora con sus aportes en caso de volver a la presidencia de Estados Unidos.

Más sobre esto: La OTAN desmintió los comentarios de Trump y anunció récord de gasto militar

🔴 Lokillo ad portas de una Internacional

Hoy se cierran las votaciones que determinarán al último improvisador clasificado a la Final Internacional de FMS que se disputará en Ciudad de México el próximo 28 de febrero. El comediante Lokillo, quien hace un par de años incursionó en las batallas de freestyle, es amplio favorito. Suma más de 60 mil votos. El segundo en la lista supera los 16 mil.

🔴 La nutrida agenda deportiva

Alcaraz en Argentina

Veintidós días después de caer eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia a manos del alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz regresa a la competición este jueves en el torneo de Buenos Aires, el primero de su gira americana, en el que defiende el título de campeón logrado en 2023 tras vencer al británico Cameron Norrie en la final. Su rival es el argentino Camilo Ugo Carabelli, número 134 del mundo. El partido será a las 4:30 p.m.

Homenaje a Griezmann

Atlético de Madrid reconoce este jueves a las 7:30 a.m. la trayectoria del delantero francés Antoine Griezmann, que recientemente se convirtió en el máximo goleador de la historia del club tras superar a Luis Aragonés, con un acto que tendrá lugar en el Cívitas Metropolitano.

Messi vs. Newells

De regreso a casa tras la polémica gira asiática del Inter Miami, Lionel Messi cerrará el jueves un círculo de su legendaria carrera jugando un amistoso ante Newell’s Old Boys, el equipo de sus sueños en Argentina. El duelo será desde las 7:30 p.m.El encuentro de Messi con el club en el que jugó de niño en su natal Rosario pondrá punto final a la preparación del Inter para la próxima campaña de la liga norteamericana (MLS), que arrancará en Miami el 21 de febrero.

Fútbol colombiano

Luego de los partidos entre Once Caldas vs. Patriotas y Boyacá Chicó vs. Medellín, este jueves finaliza la jornada seis de la Liga BetPlay con los partidos entre Tolima vs. Jaguares (6:10 p.m.) y América vs. Atlético Bucaramanga (8:20 p.m.).

Europa League (Juegos de Repechaje por los octavos)12:45 p.m.

Feyenoord vs. Roma

Galatasaray vs. Sparta Praga

Shakhtar Donetsk vs. Marsella

Young Boys vs. Sporting CP

3:00 p.m.