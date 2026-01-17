Carnaval de Barranquilla: personajes, origen, guacherna y la batalla de flores

El Carnaval de Barranquilla es fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia y una de las más famosas del mundo. Cuenta con una fase de precarnaval, que comienza el 17 de enero de 2026, con la célebre lectura del bando. El carnaval, propiamente dicho, será del 12 al 17 de febrero de 2026. El carnaval de Barranquilla es Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con conciertos, disfraces, desfiles y Batalla de Flores, mezcla de tradiciones africanas, indígenas y españolas. Los personajes más famosos del carnaval de Barranquilla son el Rey Momo, la marimonda, la negrita Puloy, el descabezado, María Moñitos, Joselito Carnaval, el Monocuco, la loca, las palenqueras y la reina del carnaval. Reseña del Carnaval en la serie “Lo sé de memoria”, de El Espectador y RTVC.