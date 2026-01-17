Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Colombia
17 de enero de 2026 - 11:45 p. m.

Carnaval de Barranquilla: personajes, origen, guacherna y la batalla de flores

El Carnaval de Barranquilla es fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia y una de las más famosas del mundo. Cuenta con una fase de precarnaval, que comienza el 17 de enero de 2026, con la célebre lectura del bando. El carnaval, propiamente dicho, será del 12 al 17 de febrero de 2026. El carnaval de Barranquilla es Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con conciertos, disfraces, desfiles y Batalla de Flores, mezcla de tradiciones africanas, indígenas y españolas. Los personajes más famosos del carnaval de Barranquilla son el Rey Momo, la marimonda, la negrita Puloy, el descabezado, María Moñitos, Joselito Carnaval, el Monocuco, la loca, las palenqueras y la reina del carnaval. Reseña del Carnaval en la serie “Lo sé de memoria”, de El Espectador y RTVC.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

El Espectador

RTVC

Temas Relacionados

Carnaval de Barranquilla

Barranquilla

Lo se de Memoria

RTVC

Carnavales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.