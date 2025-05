Alcaldía de Cartagena pide pronunciamiento de la Fiscalía en caso de Tatiana Hernández

Tatiana Hernández fue vista por última vez el pasado 13 de abril de en los espolones de la avenida Santander / Foto: Redes sociales Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Cartagena, a través de su secretario del Interior, Bruno Hernández, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se pronuncie sobre los resultados de las investigaciones del caso de la desaparición de Tatiana Hernández, joven estudiante de medicina vista por última vez el pasado 13 de abril de en los espolones de la avenida Santander, y que aún no se ha establecido lo que sucedió.

Hernández señaló que, pese a la exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad que muestran a Tatiana ingresando al área rocosa sin registro alguno de su salida, no se han encontrado pistas concluyentes sobre su paradero, lo que mantiene abiertas todas las hipótesis y genera incertidumbre.

“Es clave que la Fiscalía informe a la opinión pública sobre los avances reales, para frenar la ola de especulaciones. Cartagena y la familia de Tatiana lo necesitan... Hay detalles que solo tiene la Fiscalía”, indicó el secretario Hernández.

Además, la Alcaldía ha expresado su respaldo total a la familia de Tatiana y mantiene comunicación con la Fiscalía, esperando que esta, en el momento oportuno, pueda emitir pronunciamientos sobre avances relevantes en la investigación. También se ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien aporte información veraz que permita esclarecer el caso, y la Alcaldía de Cajicá se sumó con 25 millones adicionales.

La búsqueda incluyó exploraciones submarinas en 8 kilómetros mar adentro, hasta las inmediaciones de la isla de Tierrabomba y el sector de las tenazas, con un robot sumergible y buzos de la Armada Nacional, sin resultados positivos. La Fiscalía ha recolectado dispositivos electrónicos de la joven, incluyendo dos celulares, un iPad y un computador, de los cuales se extrajo hasta una tera de información que está siendo analizada para hallar pistas.

El llamado de la Alcaldía a la Fiscalía, se centra en la necesidad de avanzar con celeridad y claridad, e informar sus hallazgos, dada la preocupación de la familia, que insiste en que Tatiana no se habría ahogado ni suicidado, sino que podría estar desaparecida bajo circunstancias aún no esclarecidas. La alcaldía insiste en que no se descarte ninguna hipótesis.