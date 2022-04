Asesinaron a dos pastores en medio de enfrentamientos entre bandas en Cartagena

Los sicarios atacaron a la pareja en medio de un presunto ataque contra alias "Gordi, Gordi", quien también murió en los hechos.

En medio de un aparente acto sicarial fueron asesinados los pastores Rut Minia Ordoñez Miranda y Harris Zúñiga Puello, el 31 de marzo, en el barrio Nuevo Paraíso de Cartagena, en el momento en el que se encontraban dialogando con alias “Gordi Gordi”, presunto integrante del grupo delincuencial “Los Robledo”.

Sobre el caso, las autoridades señalaron que sucedió cuando la pareja de religiosos salió de un culto y pasaron cerca a la vivienda de Archbold, quien se acercó a saludarlos al verlos pasar. Momentos después, hombres en moto dispararon contra las tres personas.

La pareja, que hacía parte de la iglesia Ministerio Profético la Doble Unción, ubicada en la carrera 83, del sector Nuevo Paraíso, tenían a cargo el servicio de los martes, jueves y domingo en la iglesia. Además, Rut Minia trabajaba vendiendo zapatos en el mercado de Bazurto, mientras que Harris Zúñiga era mototaxista.

“Los pastores no tenían amenazas, eran personas de bien, trabajaban para ayudar a muchas personas necesitabas; la gente del barrio los querían porque eran muy amables; yo pensé que era un chiste lo que me dijeron llamé a el hermano de la pareja y me confirmó la muerte, cuando llego a la morgue los encuentro. Estamos muy dolidos por este homicidio, nos duele mucho, las autoridades están haciendo lo propio; ellos vivían aquí en la iglesia”, dijo a RCN Radio Juan Torres, pastor superior de la pareja asesinada.

Por su parte, el comandante Nicolás Zapata de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que la tercera víctima era Ernesto Archbold Torres, de 36 años, “quien presenta seis anotaciones judiciales por concierto para delinquir, narcotráfico y extorsión, porte ilegal de armas y hurto. Según se avanza en la investigación, el atentado fue ordenado por alias ‘Paty Paty’, quien se encuentra prófugo de la justicia”.

Por el crimen, las autoridades anunciaron la captura de tres presuntos implicados. “Se trata de ‘El Bola’ de 22 años y ‘El Angelito’ de 25 años de edad, quienes de acuerdo a informaciones de inteligencia son presuntos integrantes del Clan del Golfo, al mando de alias ‘Paty Paty’, encargados de asesinar a un sujeto identificado como Ernesto Archibold Torres, alias ‘Gordi Gordi’, de 36 años, y quien presuntamente era integrante de ‘Los Robledo’”, explicó el comandante Zapata.

Los capturados ya tenían anotaciones judiciales previas por homicidio, tráfico y porte de armas.

La preocupación de las autoridades se centra en que la disputa entre las dos bandas criminales habría cobrado de por lo menos diez personas en la última semana, que se suman a las 32 reportadas en marzo y a los 95 asesinatos registrados en la ciudad en lo que va corrido de este año.