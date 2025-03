Asesinaron a la lideresa Seneidy Martínez, sobreviviente de atentado en Cartagena

Seneidy Martínez dirigía la organización Construyendo Futuro Sur De Bolívar. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el corregimiento de Puerto Venecia, en Achí, sur de Bolívar, fue encontrado el cuerpo de la lideresa Seneidy Martínez, de 24 años, quien ya había sido víctima de dos atentados. El más reciente fue el pasado 15 de mayo, cerca de la bomba El Amparo, en el que falleció el conductor del carro en el que ella iba.

Lea: Ataque sicarial dejó dos muertos y tres heridos en Barranquilla

De acuerdo con las autoridades, Martínez fue hallada en una zona inhabitada del municipio de Achí; vestía un jean, una blusa rosada y una chaqueta de jean azul, así como tenía un disparo en la cabeza.

Al respecto, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, señaló que: “la víctima presentaba un disparo en la cabeza, lo que apunta a un homicidio ejecutado con un tiro de gracia. Martínez, era destacada representante de la Fundación Construyendo Futuro, en el Sur de Bolívar, y gestora de paz, había alertado días antes sobre un atentado en Cartagena”.

El ataque al que se refiere Corpades es el atentado que se registró el pasado 15 de marzo, en Los Alpes, en el que murió el conductor de Indriver Édgar Ramos Rivera, mientras que las dos pasajeras, Seneidy y su hijastra, resultaron heridas.

Le puede interesar: El reto de los jóvenes rurales: acceso a tierras para un futuro en el campo

En ese momento, Martínez, en entrevista con la emisora La 960.com, señaló que creía que el ataque iba dirigido contra ella, ya que había recibido por su labor social. Según narró la mujer, salió de la cárcel de Ternera, donde está recluida su expareja y de allí pidió el servicio por la aplicación.

Cuando llegaron al semáforo de la bomba de El Amparo, en el barrio Los Alpes, dos sujetos en moto se acercaron al costado donde ella estaba sentada y dispararon indiscriminadamente, debido a que los vidrios del carro estaban polarizados, por lo que terminaron fue hiriendo de muerte al conductor.

“Gracias a quienes me han brindado su apoyo en estos momentos, aunque sea por un mensaje, para mí es significativo. Esta vez no me quedaré callada, prometo alzar la voz por mí y por todos los líderes que sufrimos de estigmatización por vivir en medio de conflictos como los del sur de Bolívar, donde ser líder es motivo de persecución por parte de algunos miembros de la fuerza pública, quienes se suponen deberían estar para protegernos”, escribió Martínez después del atentado en Los Alpes.