Colombia
Cartagena
Bazurto: un mercado que representa y estorba a Cartagena

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, aseguró que este mes se plantearán los escenarios para el traslado de una parte del mercado. Si bien todos los sectores involucrados coinciden en que se debe hacer algo en Bazurto, por los problemas de movilidad, ambientales y de organización, no se han logrado concretar acciones en 15 años.

Mónica Rivera Rueda
14 de septiembre de 2025 - 07:45 p. m.
El mercado de Bazurto hay más de 1.600 puestos de comercio.
Foto: Alcaldía de Cartagena

El mercado de Bazurto en Cartagena nunca para. Entre las seis y las siete de la noche comienzan a llegar los camiones cargados con alimentos, muchos de los cuales vienen del resto del departamento o el centro del país. Las carretillas se comienzan a mover entre algunas de las calles de los cinco barrios alrededor y dentro del mercado distribuyendo, despachando y enviando productos, en una dinámica que se mantiene en la madrugada y parte de la mañana. Con el sol también comienzan a moverse los restaurantes y puestos de comidas por los que...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

