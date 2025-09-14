Bazurto: un mercado que representa y estorba a Cartagena

El mercado de Bazurto hay más de 1.600 puestos de comercio. Foto: Alcaldía de Cartagena

El mercado de Bazurto en Cartagena nunca para. Entre las seis y las siete de la noche comienzan a llegar los camiones cargados con alimentos, muchos de los cuales vienen del resto del departamento o el centro del país. Las carretillas se comienzan a mover entre algunas de las calles de los cinco barrios alrededor y dentro del mercado distribuyendo, despachando y enviando productos, en una dinámica que se mantiene en la madrugada y parte de la mañana. Con el sol también comienzan a moverse los restaurantes y puestos de comidas por los que...