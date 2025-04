Buscan a joven de 15 años que desapareció en medio de paseo en Cartagena

La cámara de seguridad del sector captó el momento en el que salió de la vivienda, pero no el rumbo que tomó el joven desaparecido. Foto: Cortesía

La familia de Dilan Samuel Ruiz Fajardo denunció que el joven de 15 años desapareció en Cartagena en la noche del viernes 18 de abril, en medio de la Semana Santa. Ellos llegaron desde Mosquera, en Cundinamarca, de vacaciones.

La mamá del adolescente, Eliana Fajardo, dijo en Noticias Caracol que estaban hospedados en un apartamento alquilado en el barrio Torices de Cartagena. El día que desapareció Ruiz, la familia estuvo en Barú y regresó en la noche.

“Él estaba en la casa, me estaba diciendo que tenía mucha hambre, pero ya todos estaban dormidos. Entonces yo asumo que él salió a comprar algo porque juega fútbol, es deportista y come mucho”, dijo Fajardo.

Sumado a esto, la mujer indicó que no vio nada de malo en que su hijo saliera. “Yo sé que en las noches él siempre se levanta a buscar algo de comer. Asumo que salió a buscar comida porque llevaba puesta una sudadera de color negro con franjas blancas a los lados, chanclas, una maleta pequeña de color marrón y no tenía camiseta”.

El problema es que el joven no regreso, por lo que con el paso de las horas intentaron llamarlo y escribirle mensajes de texto, que no contestó. Por ello dieron aviso a la Policía, pero Fajardo asegura que no recibieron el apoyo esperado, por lo que regresaron a Mosquera.

“Llamé a la Policía y me dijeron que ellos estaban buscando dentro de Cartagena, pero no en los municipios aledaños porque no les compete, y que yo debía dirigirme pueblo en pueblo a ver si él estaba perdido”, añadió la mujer.

En el sector hay una cámara de vigilancia que captó el momento en el que el joven salió de la vivienda, por lo que la familia piden apoyo a las autoridades para seguir el trayecto que continuó el joven.

“Tal parece que llegó hasta San Jacinto (Bolívar) y cambió con un hombre su celular por una bicicleta. Ese hombre estuvo en contacto con la Policía y contó que el menor le dijo que se iría hasta Montería en bicicleta”, indicó a El Universal un funcionario del CTI de la Fiscalía.