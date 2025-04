Cámara del lugar donde fue visto por última vez Tatiana Hernández no funciona

Familiares y autoridades mantienen activa su búsqueda en la ciudad de Cartagena. Foto: Redes Sociales

Se completan 10 días de la desaparición de la médica Tatiana Hernández, en Cartagena. En medio de las hipótesis que se plantean y las investigaciones de las autoridades, se conoció que la única cámara que apuntaba al sitio donde fue vista por última vez no funciona desde 2016, según indicó el general Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana.

“Por lo desolado del lugar, la única información real que se tiene es el último video que un turista aportó y es el que nos sirve de guía para ver cuál fue el último lugar donde se pudo observar a Tatiana. El hallazgo del celular por parte de los amigos e igualmente de unos elementos personales fue en este lugar”, indicó Peña.

El comandante de la Policía Metropolitana añadió que sigue activa la búsqueda de Hernández, quien llegó hace cinco meses a Cartagena para realizar el internado de medicina en el Hospital Naval de Cartagena. La joven de 23 años, que estudia en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, fue vista por última vez en la entrada de Bocagrande.

El general indicó que la búsqueda se ha centrado en el mar “porque el último lugar donde se vio a Tatiana fue en una zona de playas prohibidas. No cesamos de trabajar y de buscar en procura de saber qué sucedió con la joven”.

Según Lucy Díaz, la mamá de Hernández, versiones que ellos han recogido señalan que la joven habría sido abordada por dos hombres mientras estaba sentada frente al mar, cerca de la Avenida Santander, diagonal al parque La Marina. Allí habría estado cerca de 40 minutos con los sujetos para luego entrar a la ciudad amurallada.

Esta versión sería corroborada por un empleado del aseo que señaló a El Tiempo que un hombre de barba se acercó a la joven. “Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”.

Por lo pronto, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información del paradero de Hernández. El comandante de la Policía de Cartagena pidió a las personas sensatez y que “observen el dolor que está sufriendo una familia porque no hay nada más desastroso que no saber qué pasó con su ser querido. Les pedimos que sean muy responsables y que la gente sea solidaria, pero que también sea muy seria a la hora de brindar información para no jugar con el dolor de la familia y para no hacer un desgaste institucional por realizar verificaciones irreales”.