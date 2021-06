Capturan a tío político de Alexandrith, desaparecida hace tres meses en Cartagena

Wainer Ayola Torres, de 37 años, fue capturado este miércoles en el corregimiento de Bayunca, en medio de un operativo organizado por la Policía Metropolitana y la Fiscalía, y será procesado por su presunta vinculación a la desaparición de Alexandrith Sarmiento Arroyo, ocurrida hace tres meses. La joven, que cumplió 16 años estando desaparecida, fue vista por última vez el 19 de marzo en la zona de Punta Canoa, a donde llegó en compañía de Ayola, la pareja de su tía, para supuestamente aprender a manejar moto. (7 datos sobre la desaparición de Alexandrith en Cartagena)

La Policía informó este miércoles que la captura de Ayola se dio por el presunto delito de desaparición forzada. El sujeto fue aprehendido en una vivienda ubicada en la invasión conocida como Caraquita. “Las labores de investigación judicial adelantadas por la Fiscalía 12 Especializada de Cartagena, junto a policías de la unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y del GAULA de la Policía Nacional, con búsqueda selectiva en bases de datos, entrevistas a testigos e inspección al lugar de los hechos, permitieron recaudar elementos materiales probatorios y evidencias física s para la solicitud de la orden de captura en contra de esta persona, por su presunta autoría en la desaparición forzada de la joven”, afirmó la Policía en un comunicado.

En las próximas horas se realizarán las audiencias ante un juez para que legalice la captura de Ayola. Alexandrith Sarmiento Arroyo, quien para el 19 de marzo tenía 15 años, salió ese día de su casa en el corregimiento de Bayunca en compañía de la pareja de su tía con rumbo a Punta Canoa, donde le enseñaría a conducir una moto. Él asegura que ambos estaban en un sector de la playa cuando se separó de la joven para ir al baño y que cuando regresó no la encontró en la moto, donde la había dejado esperando. Según el hombre, Alexandrith habría ingresado al mar y sugirió que se habría ahogado. Los familiares, sin embargo, no creen en esta versión. “La niña ahogada no está, ese señor debe responder por mi hija, porque yo no sé qué ha hecho, que por favor hable”, dijo el padre de Alexandrith, Alexander Sarmiento.

Las autoridades han adelantado operativos para buscar a la menor en la zona, pero tampoco han dado con su paradero. La Policía Metropolitana de Cartagena, junto a la Alcaldía Distrital, mantienen la recompensa de hasta $20 millones, por información que permita dar con la ubicación de la menor.

María Alejandra Arroyo, mamá de Alexandrith, le ha dicho a El Espectador que las autoridades no tienen ninguna pista sobre el paradero de su hija ni las causas de su desaparición. “No tenemos noticia de nada, ellos dicen que están averiguando, pero no hay una pista concreta. La gente nos ha dicho de todo, que la han visto en pueblos cercanos, que la han visto en la calle como indigente o que anda en una moto. Pero todas han sido noticias falsas”, afirmó Arroyo a este diario. Por su parte, el padre de la joven, Alexander Sarmiento, aseguró a El Espectador que solo quisiera saber dónde está su hija. “Es un misterio todo esto”, añadió el hombre.