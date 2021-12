Conductor de la mamá de Enrique Vives dice que no atropelló a niño en Taganga

Las autoridades indican que la mujer huyó con el vehículo cuando fueron trasladados al CAI de Taganga. Foto: Cortesía

Una nueva versión del accidente que involucró a un niño y al vehículo de la mamá de Enrique Vives, el empresario que en septiembre de este año atropelló a siete personas, dio el conductor del vehículo Óscar Bustamante.

Según indicó el hombre en entrevista con Blu Radio, “en realidad no ocurrió nada (...), no atropellé al niño. Yo tengo el video en el que está en buenas condiciones y no tiene ningún rasguño”, indicó Bustamante, quien además resaltó que no habrían huido del sitio como se indicó en un primer momento.

El hecho se presentó el pasado 25 de diciembre, en zona de playa de Taganga, donde según las autoridades Bustamante atropelló a un niño de 10 años que estaba acostado sobre la arena, en el momento en que recogía a Piedad Caballero, madre de Vives, junto a otras personas.

Sobre el hecho, Bustamante reconoció que se produjo en una zona donde está prohibido parquear, por lo que las autoridades le pusieron un comparendo por ello. “En el momento si reconozco el error que ingresé a ese sector de la playa”, mientras que con respecto al incidente resaltó que al menor no le ocurrió nada.

Añadió que estuvieron en el lugar por tres horas y contrario a lo que han dicho las autoridades, se trasladaron por su propia voluntad al CAI de Taganga, donde le hicieron la prueba de alcoholemia. “Eso no da para inmovilización del vehículo, incluso, me hicieron todos los exámenes de rigor y todo salió negativo. No entiendo por qué tanto show”

Al respecto, el secretario de Movilidad de Cartagena, Victor Medina, indicó que sí se atropello al menor y se causaron lesiones, por las que tuvieron que llevarlo a un centro médico, mientras que a Bustamante lo trasladaron al CAI, junto con los ocupantes del carro, pero “la señora Piedad Caballero toma el vehículo ya identificado y se da a la fuga al distrito de Santa Marta”. Debido a esto se impusieron a la mujer dos comparendos por maniobra peligrosa y darse a la fuga.