Continúa la búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron en playas de Cartagena

Dos jóvenes, Juan David Mejía Suárez, de 19 años, y Ever Luis Martínez Meléndez, de 16, desaparecieron el domingo 23 de febrero en las playas de Marbella, en Cartagena. Se encontraban con dos amigos cuando fueron arrastrados por la corriente. Guardacostas y buzos de la Armada continúan en la búsqueda.

Ambos jóvenes residían en el barrio Escallón Villa y trabajaban como ayudantes en el camión del padre de Martínez. Además, Martínez cursaba octavo grado. Sus familiares desconocían que habían ido a la playa, pues según sus planes iniciales, irían a una piscina en el centro recreacional Napoleón Perea, en el barrio Los Caracoles.

“De hecho, el papá de Ever Luis le dio dinero porque el plan era ir a piscina, por eso le dio dinero para el transporte y el almuerzo. No sabemos en qué momento cambiaron el plan”, dijo un familiar de Juan David a El Universal.

Según testigos, la corriente los arrastró cerca de los espolones de Marbella, estructuras de rocas o concreto que se extienden desde la playa hacia el mar para reducir la erosión y estabilizar la costa, alrededor de las 3:45 p. m. Uno de los acompañantes logró salir por sus propios medios, mientras que otro fue rescatado por salvavidas, pero los otros dos jóvenes no lograron salir. “Lo que me dicen es que el oleaje estaba fuerte y la corriente los arrastró. Dos de los muchachos alcanzaron a salir y los otros dos, entre esos mi hijo, se hundieron y no volvieron a salir más”, relató el padre de Juan David.

Guardacostas recibió el reporte a través de la línea 123 e inició la búsqueda con apoyo de lanchas rápidas y drones. El capitán Moisés Portilla explicó: “Las dos personas desaparecidas hacían parte de un grupo de cuatro jóvenes. Uno salió por sus propios medios, otro fue rescatado y los dos restantes son los que estamos buscando”.

Familiares de los desaparecidos siguen la búsqueda desde la playa, mientras la Armada intensifica las labores con buzos y patrullajes en la zona.

Las autoridades recomiendan a los bañistas evitar ingresar al mar con fuerte oleaje, no alejarse de la orilla, no nadar en zonas desconocidas y evitar el consumo de alcohol antes de entrar al agua.