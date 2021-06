Un novio hindú recorrió el viernes las calles del centro amurallado de Cartagena sin las más mínimas medidas de seguridad, estaba acompañado por invitados a su boda.

Mientras los hindúes celebraban la ceremonia nupcial en un rito que representa el Samskara, en la heroica se presentaban 979 casos positivos de covid-19 y 10 fallecidos. La ciudad se encuentra en emergencia hospitalaria con una ocupación de camas UCI adulto de un 94%, cifra que corresponde al pasado tres de junio

Pero todo lo anterior no fue motivo para que los más de 30 extranjeros acompañaran al novio que ocupaba la parte de atrás de un carro descapotado. Tenía el atuendo característico de su región, en su cabeza el tradicional turbante. Blanco con figuras de color morado suave. Todo pasaba en las calles , cerca de la torre del reloj.

El carro era de época, estaba adornado con flores y el novio se detuvo más de dos veces a saludar a los que miraban. La velocidad era lenta y sus invitados iban adelante y atrás.

La mayoría usaban ropa de colores azul y tonos pastel saturados con estampados. Algunos hombres tenían el tradicional esmoquin. Gafas oscuras, pero ninguno, tenía tapabocas.

José Rafael Mejía, un joven fotógrafo y emprendedor de la ciudad, estaba en el centro cuando se encontró con el desfile de la boda. Tomó su cámara e hizo varias imágenes del evento que resultó ser todo un acontecimiento en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus y sobre todo porque los asistentes no cumplían las normas de bioseguridad y no usaban tapabocas.

El matrimonio hindú que causó revuelo en Cartagena. El Secretario del Interior de Cartagena se pronunció sobre lo ocurrido. https://t.co/2qZL5yhD9h



Video: Cortesía. pic.twitter.com/aGCMf9aa7c — elespectador (@elespectador) June 7, 2021

“Fue muy particular, Cartagena es epicentro de bodas, pero en todo este tiempo de pandemia no es normal ver este tipo de bodas en la vía publica”, sostiene Mejia. Afirma que no es inteligente ver a todas esas personas celebrando, “no tenían conciencia del momento de la ciudad, celebrando y sin cuidado”.

Con el ojo de fotógrafo vio a un grupo de 30 personas aproximadamente que danzaban con la música que un Dj colocaba y algunas tamboras que seguían el ritmo.

“Si este tipo de situaciones se dan estamos contribuyendo a que se haga más difícil esa reactivación completa, este tipo de comportamientos generan más contagios, agravan la crisis y esa no es la idea. Las empresas lo que hagan debe ser de una manera inteligente”.

Las cifras de Cartagena en el sector turístico no son alentadoras. Según la cámara de comercio de la ciudad en 2020 las empresas del sector turismo sumaron el 16% del total del tejido empresarial, esta cifra fue inferior en 21% a la reportada en 2019. En este sector se encuentran las bodas , fiestas y eventos.

UNA BODA QUE SE SALIÓ DEL PROTOCOLO

El Secretario del Interior de la ciudad, David Munera Cavadía, ratificó que los novios e invitados violaron los protocolos de bioseguridad y la empresa que permitió que esto sucediera, será sancionada.

“La Secretaría del Interior otorgó un permiso a una empresa para organizar una boda de una familia hindú que reside en Estados Unidos, y fue autorizado para un sitio determinado y con un aforo específico. Con su comportamiento violaron todo lo consagrado en el permiso, ese jolgorio en las calles violando el protocolo de bioseguridad, y en la misma fiesta incumplieron con lo permitido con el número de personas que debían asistir”, sostuvo Múnera.

Llama la atención que ninguna autoridad se interpuso en la fiesta callejera que estaba incumpliendo las normas que rigen en época de pandemia.

El Espectador consultó a María del Pilar Corredor, Directora Regional del Caribe, Migración Colombia, quien señaló que “la pareja que se casó ingresó el 30 de Mayo por nuestro PCMA Rafael Núñez de Cartagena, ellos, si bien son ciudadanos de la India, residen en Estados Unidos, ya cuentan con las vacunas correspondientes”. La funcionaria afirmó que también se verificó a todos los acompañantes: son de la India, residen en Estados Unidos y se encuentran vacunados.

“Es decir ninguno representa riesgo para la salud pública dado que no vienen directamente de la India, lo cual actualmente es una restricción para ingresar a nuestro territorio por la cepa de ese país y ahora el hongo negro”, explicó.

La funcionaria afirmó que a la Alcaldía le confirmaron que el evento tenía autorización para llevarse a cabo, lo que no estaba autorizado fue lo que hicieron en vía pública. “En este sentido, se realizó la verificación correspondiente a los ciudadanos y teniendo en cuenta que no representan un riesgo para la salud pública, ni la seguridad, no da para una medida administrativa migratoria, así mismo se resalta que este tipo de turismo de bodas es bien avalado por el distrito de Cartagena, siempre que se realice acatando las normas que se dicten en su momento. Este hecho fue un suceso aislado dado la curiosidad de la ciudadanía, más no fue incitado por los ciudadanos extranjeros”, dijo la funcionaria de Migración Colombia.