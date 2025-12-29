Logo El Espectador
29 de diciembre de 2025 - 03:54 p. m.

Entra en vigencia la prohibición de los coches con caballos en Cartagena

Desde este lunes 29 de diciembre comienza a aplicar la medida que prohíbe la circulación de coches con caballos en el centro histórico y el cordón amurallado de la ciudad de Cartagena. Además, desde este día entrará en operación el primer lote de coches eléctricos para el servicio turístico. En respuesta, el gremio de cocheros ha convocado una marcha pacífica para hoy mismo, rechazando la medida.

Unidad de Video

