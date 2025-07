Habló el estadounidense que destruyó oficina en aeropuerto de Cartagena

Emmanuel Hernández agredió a funcionarios de migración y causó daños. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El extranjero que la semana pasada estuvo involucrado en desmanes que se registraron en la zona de migración del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, decidió hablar de lo que ocurrió ese día y lo que representa la restricción que le pusieron las autoridades para volver al país, dado que sus padres viven en dicha ciudad.

Lea: Asesinaron a DJ frente de discoteca en Cartagena

El hecho quedó registrado por varios de los pasajeros en el área de Migración, donde el estadounidense Emmanuel Hernández la emprendió contra las casillas de los funcionarios de la entidad, así como lanzó varias cosas al suelo e intento agredir a algunos de los que intentaron detenerlo, por lo que tuvieron que intervenir miembros de la Policía.

“En un estado de exaltación, por varios inconformismos manifestados, y en un estado de alicoramiento, destrozó parte de un cubículo y los equipos de cómputo para el servicio de Migración Colombia”, dijo el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

#ATENTOS. Turista extranjero, al parecer bajo efectos de sustancias alucinógenas, provoca destrozos en aeropuerto de Cartagena. Aún se desconocen las causas del violento incidente, que llenó de pánico a miles de personas en el terminal aéreo. El sujeto finalmente fue capturado. pic.twitter.com/XTuJbpQ2fM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) July 18, 2025

Sobre lo ocurrido, Hernández señaló al medio Impacto News que llegó a Cartagena luego de un largo viaje que comenzó en Orlando, Florida, con varios retrasos, y una escala en Panamá. Ya en Colombia, tuvo que hacer una larga fila en Migración. “Me sentía mal. Hacía mucho calor y decidí quitarme la camisa. Fue ahí cuando todo comenzó. Los funcionarios empezaron a grabarme en vez de ayudarme, y eso me rompió. Me sentí humillado, invadido en mi privacidad”.

Le puede interesar: Hallaron conexiones ilegales de energía en dos reconocidos moteles de Bucaramanga

Sumado a esto, indica que “les dije que era una falta de respeto. Pero nadie me escuchó. Todo el mundo quería un video, nadie quería tender una mano”. Luego de esto, se registraron las agresiones y daños a los cubículos de Migración que registraron las autoridades y por las que se le impuso a Hernández una sanción que incluye un impedimento para entrar al país por 10 años.

Ante esto, el estadounidense se arrepintió de lo que hizo y pidió perdón. “No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, somos seres humanos. Vengo de una familia buena, trabajo duro en los Estados Unidos, viví en Barranquilla de 9 a 14 años. Me considero colombiano, cometí un error y lo estoy pagando con toda mi alma porque aquí está mi familia y estoy muy avergonzado con todo el mundo”.

Por esto, pidió perdón al presidente Gustavo Petro y a Migración, a los que además solicitó levantar la sanción, dado que en Cartagena viven sus padres y su familia. “Eso es lo que más me duele. No poder volver a ver a mis padres, a mi familia. Mi papá tiene 84 años. Hoy está cumpliendo años y no podré estar con él los próximos diez. Eso es devastador para mí (...). Mi vida está aquí, en Colombia. Aquí están los míos. Allá no tengo a nadie”.

Sobre la salida del estadounidense del país, Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, indicó que ninguna aerolínea se quería encargar de la repatriación del sujeto, por lo que permaneció retenido en Migración. Finalmente, fue trasladado a Miami, Estados Unidos, bajo custodia de la misma entidad.