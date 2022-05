“Hay relación entre la pobreza y la violencia homicida en Cartagena”: F. Goyeneche

En Cartagena son mucho más frecuentes los delitos en barrios con características socioeconómicas frágiles. /Getty Images Foto: Kaveh Kazemi

La inseguridad tiene en alerta a las autoridades y habitantes de Cartagena. Con corte al 24 de abril, se registraron 114 homicidios, lo que evidencia un aumento de cerca del 38 % respecto a 2021, cuando se registraron 67 hasta el mismo mes. A esa situación se suma un componente: más de la mitad de estos hechos se han cometido bajo la modalidad de sicariato.

Si bien el homicidio es el delito que más preocupa, la violencia intrafamiliar, el hurto y el tráfico de estupefacientes están en el radar de las autoridades debido al incremento que han tenido en lo corrido de 2022. Tan solo en el primer bimestre de este año se registraron 1.096 casos de hurtos en todos sus tipos: 822 a personas, 107 a comercios, 71 a residencias y 76 de bicicletas. Estos delitos se ven reflejados en la percepción de inseguridad de los cartegeneros, pues según la encuesta realizada en noviembre de 2021, por Cartagena Cómo Vamos, el 79 % de los 2.106 encuestados afirmaron sentirse inseguros en la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades convocaron a un consejo extraordinario de seguridad el 12 de abril para abordar la situación, y han lanzado estrategias como la llamada “Lázaro”, que según la Secretaría del Interior, a través de una atención especial por parte de las autoridades en siete zonas de la ciudad, que acogen 79 barrios, pretende lograr la contención y reducción del homicidio, así como reducir el índice delincuencial, entre otros.

El Espectador habló con Freddy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), sobre las causas de la inseguridad, reflejadas en el aumento de los delitos en Cartagena.

¿En qué sectores se están registrando la mayoría de delitos?

Si territorializamos las cifras, encontramos que en la ciudad son mucho más frecuentes los delitos en barrios que tienen características socioeconómicas frágiles. En Cartagena, por lo menos hace 15 años, la mayor frecuencia de los homicidios, delitos sexuales y violencia familiar tienen mayor impacto en las comunas 4, 5 y 6; la coincidencia de estos delitos es en los territorios donde está concentrada la mayor pobreza, mayor exclusión social, las mayores tasas de desempleo, la mayor frecuencia de pandillas, entonces sí hay un contexto socioeconómico que determina la frecuencia de estos actos de violencia. Allí ha faltado la aplicación de políticas públicas que correspondan con el diagnóstico que nos está mostrando el territorializar las cifras y las condiciones socioeconómicas de esos territorios.

¿Qué delitos han tenido mayor incidencia?

El que tiene mayor impacto social es el homicidio. Cartagena tiene una tasa de homicidios alta. Los otros delitos que también tienen un comportamiento creciente son la violencia intrafamiliar, que por cierto, tiene relación con la creciente intolerancia social que se vive. El contexto social de Cartagena es bastante complejo, con muchos elementos determinantes, pero socialmente está muy fragilizada desde el punto de vista socioeconómico, y eso en parte puede explicar el crecimiento de la intolerancia y, a su vez, el de las riñas de pandillas.

¿Qué hay detrás de estos delitos?

El sicariato por lo general en Cartagena, en promedio, representaba históricamente un 30 o 35 % del total de los homicidios, ahora los sicariatos son más de la mitad del total. Lo que encontramos es que los delitos como los homicidios se concentran en los barrios de estratos 1 y 2, mientras que los hurtos a personas, por ejemplo, se dan con mayor frecuencia en el Centro Histórico. En ambos casos hay explicación: en el Centro Histórico se dan más hurtos porque está concentrada la actividad económica, mientras que los homicidios se dan donde la presencia del Estado es más escasa y donde igualmente el reconocimiento a las instituciones es muy frágil, y ese es el caso de los homicidios que ocurren por riñas personales y que pudieron haberse resuelto por la vía institucional, pero como esta se desconoce entonces se resuelve por la vía de hecho.

Igualmente, se ha venido presentando un aumento en el microtráfico, lo que ha hecho que haya presencia de bandas. Eso ha desatado un conflicto por el dominio territorial para la distribución del microtráfico. Sin embargo, la intolerancia es absolutamente significativa, Cartagena tiene un ambiente de intolerancia social bastante alto. También tenemos un problema gravísimo de institucionalidad, y es que la ciudad en los últimos 10 años no ha tenido un escenario de estabilidad administrativa, lo que ha incidido en que no haya continuidad en las políticas sólidas.

¿El desempleo y la pobreza están intensificando la inseguridad?

Desde hace mucho rato estamos teniendo unos indicadores socioeconómicos muy malos. Por ejemplo, en las mediciones de las ciudades que comen menos de tres alimentos al día, somos la segunda después de Barranquilla, y es muy particular, porque son estas dos ciudades las que están concentrando esta situación que refleja pobreza.

Los indicadores del DANE muestran que la tasa de desempleo en Cartagena es de las más bajas del país, entonces ¿cómo se explica que el 70 % de los hogares cartageneros no se alimenten tres veces al día?, no hay mayor expresión de pobreza que no poder comer. Es una situación que se debe analizar en perspectiva de políticas públicas para tomar correctivos. Además, esos factores socioeconómicos en términos de indicadores se concentran más precisamente allí donde hay mayor tasa de homicidios, entonces es una forma de inferir que hay una relación entre la pobreza y la violencia homicida en la ciudad.

¿Qué consecuencias trae este panorama en el diario vivir?

De las cinco modalidades de hurtos en Cartagena, la que tiene mayor frecuencia son los hurtos a personas, la cual viene creciendo. En mi caso relaciono este incremento con la profundización de la fragilidad socioeconómica de la ciudad, es decir, los términos de la seguridad van a terminar con el escenario de seguridad económica, tanto para las empresas como para las personas. Hoy las cifras nos dicen que no hay seguridad para las personas, y esa situación se presenta con las empresas, no solamente por la situación que se deriva de la pandemia, sino porque hay desconfianza.