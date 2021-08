La Policía de Cartagena está investigando la muerte de Laura Melissa Caballero, una joven bogotana que fue hallada sin vida el pasado sábado 14 de agosto. Los hechos ocurrieron en el edificio Calamarí, en la zona de El Laguito en el sector turístico de Bocagrande. La primera información entregada por las autoridades fue que la mujer se habría suicidado, sin embargo, su padre, Daniel Caballero, afirma que su hija fue asesinada por un ciudadano estadounidense.

Laura era una estudiante de lingüística en Bogotá y estaba en Cartagena visitando a su hermano. Allí conoció al hombre estadounidense quien, según le dijo el padre al portal Cartagena Al Día, le estaba enseñando a su hija cómo ingresar en el mundo del Bitcoin. Esa fue la excusa para invitarla a su apartamento, donde la joven habría sido asesinada.

Según relata Daniel Caballero, su hijo ya conocía al hombre, a quien identificó como Christopher, porque ambos estaban metidos en los negocios internacionales.

“Este hombre se ganó la confianza de los dos porque tiene conocimientos en negociaciones con bolsas internacionales como Nueva York y Londres a través de internet, con la moneda bitcoins. Esta fue la carnada con la cual le endulzó el oído a mi hija a quien le interesó conocer sobre este mundo de los negocios por internet”, aseguró el padre de la víctima en una entrevista entregada a El Tiempo.

Sobre el reporte emitido por Medicina Legal, Daniel Caballero asegura que esto no se trata de un suicidio pues en la necropsia encontraron rastros de Clonazepam, escopolamina (burundanga) y anfetaminas y una marca en el cuello que significaría que este hombre la ahorcó estando indefensa.

“En la necropsia se encontró que ella no tenía ni rasguños, ni moretones. No mostraba que ella intentó defenderse, no había tejido de piel debajo de las uñas, que mostrara que ella lucho. A ella la tomó en total estado de indefensión y drogada. Estando en esa condición le produjo asfixia mecánica con una toalla”, dijo Caballero a este mismo medio.

Según relata el padre, el hombre estadounidense fue el que le dijo a la Policía que había sido un suicidio y que la mujer era una prostituta que había consumido sustancias psicoactivas y había acabado con su vida. Frente a esto el padre fue enfático en decir que su hija nunca había ingerido este tipo de sustancias y que tampoco era una dama de compañía.

“Ya la Policía Judicial esta a cargo de esta investigación y son ellos lo que van a arrojar los resultados de este caso”, aseguró el coronel Jorge Carrillo, subcomandante de la Policía de Cartagena.