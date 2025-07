Investigan presuntas estafas en local de compraventa de vehículos en Cartagena

El local estaba identificado como “Financars”, ubicado en el local 220 del segundo piso del centro comercial. Foto: @secinteriorctg

Un grupo de al menos 30 personas en Cartagena denunció presuntas estafas relacionadas con la compra y venta de vehículos que era gestionada por un local identificado como “Financars”, ubicado en el local 220 del segundo piso del centro comercial Multicentro La Plazuela, en el sur de la ciudad.

Los afectados señalan que entregaron sus vehículos bajo la promesa de que serían vendidos a supuestos compradores, pero luego el establecimiento cerró y desapareció, al igual que los automotores consignados. Algunas víctimas hicieron pagos anticipados en efectivo, atraídos por ofertas y supuestos descuentos, pero después dejaron de tener contacto con la empresa y sus representantes.

Varios testimonios coincidieron en que la empresa aparentaba operar formalmente, con registros en el Registro Único Empresarial (RUES) y un local bien acondicionado dentro del centro comercial, lo que generó confianza en los clientes. Sin embargo, al intentar verificar sus vehículos, algunos recibieron fotomultas en otros municipios, lo que generó alerta entre los denunciantes, que al verificar en las instalaciones del comercio, se encontraron con que los automotores ya no estaban en el sitio y este había sido desocupado.

Unas de las afectadas narró a Noticias Caracol que se dio cuenta cuando “aparece una foto detección en el municipio de Aracataca, Magdalena, y es cuando a mí se me prende la alerta. Llamé a mi hermana que vive más cerca del centro comercial para que se acerque a las instalaciones y valide si mi camioneta todavía está en el lugar. Mi hermana me dice que no hay camionetas, que no hay ninguno de los carros, que estaba todo apagado y parece abandonado”.

El gerente de Multicentro La Plazuela, Fabio Cárdenas Pérez, aclaró que el centro comercial no es responsable ni estuvo involucrado en las operaciones fraudulentas, dado que el local funcionaba de manera independiente y el contrato de arrendamiento era con el propietario del espacio. La Secretaría del Interior de Cartagena se puso en contacto con el centro comercial para que apoyaran las investigaciones que la administración municipal comenzó a desarrollar.

“Desde @AlcaldiaCTG hemos estado atentos a esta noticia. @secinteriorctg hará seguimiento para que @PoliciaCtagena (Sijín) y @FiscaliaCol, adelanten las investigaciones de manera rápida y efectiva. Esperamos que el C. Comercial contribuya y aporte pruebas”, indicó el alcalde, Dumek Turbay, a través de sus redes sociales.

Las víctimas han interpuesto denuncias ante la Fiscalía y esperan que las autoridades agilicen las pesquisas para recuperar sus vehículos o al menos el dinero invertido en estas transacciones fraudulentas.